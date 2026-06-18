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盧秀燕不參選黨主席 郭正亮：放棄這輩子最大機會

國民黨誰最有機會戰2028？郭正亮點名「韓國瑜」

國民黨內大咖接連展開國際行程，近期包括台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文陸續訪美，立法院長韓國瑜也即將率團出訪，而台北市長蔣萬安赴新加坡領取「李光耀世界城市獎特別獎」，4位也被外界視為提前累積全國政治聲量，並可能角逐2028總統大位。對此，前立委郭正亮認為，藍營黨內雖有多名人選具備條件，但真正參選機率較高的應該是韓國瑜。郭正亮17日在政論節目《綠也掀桌》中表示，盧秀燕當初沒有投入國民黨主席選舉，等於放棄了「這輩子最重大的機會」，黨魁位置本身就是累積政治能量、整合黨內資源的重要舞台，只要經營得當，很容易順勢成為總統候選人。因此，若盧秀燕當時參選黨主席，憑藉台中市長身分，加上過去多屆立委資歷，外界對她挑戰總統大位的正當性將不太會產生疑問。不過，盧秀燕最終選擇不參選黨主席，郭正亮認為，這也讓她未來布局2028面臨更大挑戰，年底她卸任台中市長後，將面對「如何延續政治舞台」的問題。若要繼續挑戰全國性選舉，她勢必需要成立個人辦公室、打造自己的政治平台，但這等於必須重新累積聲量與資源，難度明顯提高。談到目前藍營可能人選，郭正亮直言，從身分條件來看，最便利的人選其實是韓國瑜與鄭麗文，但他認為鄭麗文真正投入2028競選的可能較低；相比之下，韓國瑜的機率較高，原因在於他目前擔任立法院長，如果投入2028選戰，與過去擔任高雄市長期間參選總統不同，現在的情況更像是「順手選」，但並不代表一定會出馬。郭正亮也提到，國民黨若能建立明確、公平的初選制度，其實不論有多少人參與競爭，都不會造成太大問題。他回顧，藍營在2022年總統初選時，曾有5位人選競逐，最後韓國瑜以44.8%的支持度明顯領先，鴻海創辦人郭台銘則排名第二。郭正亮認為，當時因為韓國瑜勝出幅度明顯，因此黨內各方都能接受結果，「那年大家都沒有話說」。