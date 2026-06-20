韓劇《鐵拳教育》描繪了校園過動症ADHD「聰明藥」的濫用亂象，引發討論。然而鄰國日本正透過醫療科技給出全新解方，讓過動症患者「不用全靠吃藥」，打電動也能訓練專注力，實測提升3倍，在社群平台掀起台灣家長高度關注。
🟡 日本日經披露：國內首款過動症 APP 正式開賣
根據《日本經濟新聞》報導，日本知名藥廠「鹽野義製藥」於 6 月 5 日宣布，正式推出國內首款針對兒童注意力不足過動症（ADHD）的數位治療 APP——「EndeavorRx」（エンデバーライド）。該軟體由美國 Akili 公司研發，鹽野義取得日本與台灣的獨家開發與販售權，為傳統藥物之外提供全新的輔助選擇。不過，台灣目前尚未引進，患者還無法透過醫療管道取得這項數位處方。
這款被稱為「數位處方」的電玩運作方式十分直覺：
雙重任務設計： 患者需在手機或平板上，一邊操控載具在賽道上前進、閃避障礙物，同時快速點擊畫面上指定顏色的目標物。
精準刺激大腦： 關卡會根據患者表現即時調整難易度，核心目的是精準刺激大腦皮質中負責認知、注意力與衝動控制的區域。
🟡 臨床實證：不再僅依賴藥物，注意力顯著提升
這絕非普通的娛樂軟體。根據鹽野義製藥發布的臨床報告，在針對 164 名 6 至 17 歲小兒 ADHD 患者的第三期臨床試驗中，患者每天進行 1 回約 25 分鐘的遊戲治療，持續 6 週。
試驗結果證實，使用該數位治療 APP 的群組，其「注意力不集中評分」在治療 6 週後，比僅接受一般常規生活調整的對照組，出現了統計學上極為顯著的改善（p＜0.05）。在近期的醫學探討與社群熱議中也指出，遊戲治療組在專注力症狀的改善幅度上，相較於一般對照組拉出了約 3 倍的驚人差距。且最讓家長安心的是，這項處方電玩在臨床上未發現任何安全疑慮或嚴重副作用。
🟡 是醫療器材非娛樂！正式納入健保給付
《日本經濟新聞》強調，此治療 APP 適用於 6 至 17 歲患者。由於定位為正規「數位醫療器材」，因此必須經由專業醫師診斷並開立處方箋後，患者才能獲得授權下載。
目前該軟體已正式納入日本公營醫療保險，健保給付價格定為 14,500 日圓，患者普遍僅需負擔 3 成費用（約 4,350 日圓）。數位療法的誕生，成功將傳統令家長憂心的療程轉化為孩子願意「主動參與」的體驗。對於 ADHD 患者而言，未來的治療選項或許不再只能單靠藥物。
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根據《日本經濟新聞》報導，日本知名藥廠「鹽野義製藥」於 6 月 5 日宣布，正式推出國內首款針對兒童注意力不足過動症（ADHD）的數位治療 APP——「EndeavorRx」（エンデバーライド）。該軟體由美國 Akili 公司研發，鹽野義取得日本與台灣的獨家開發與販售權，為傳統藥物之外提供全新的輔助選擇。不過，台灣目前尚未引進，患者還無法透過醫療管道取得這項數位處方。
這款被稱為「數位處方」的電玩運作方式十分直覺：
雙重任務設計： 患者需在手機或平板上，一邊操控載具在賽道上前進、閃避障礙物，同時快速點擊畫面上指定顏色的目標物。
精準刺激大腦： 關卡會根據患者表現即時調整難易度，核心目的是精準刺激大腦皮質中負責認知、注意力與衝動控制的區域。
這絕非普通的娛樂軟體。根據鹽野義製藥發布的臨床報告，在針對 164 名 6 至 17 歲小兒 ADHD 患者的第三期臨床試驗中，患者每天進行 1 回約 25 分鐘的遊戲治療，持續 6 週。
試驗結果證實，使用該數位治療 APP 的群組，其「注意力不集中評分」在治療 6 週後，比僅接受一般常規生活調整的對照組，出現了統計學上極為顯著的改善（p＜0.05）。在近期的醫學探討與社群熱議中也指出，遊戲治療組在專注力症狀的改善幅度上，相較於一般對照組拉出了約 3 倍的驚人差距。且最讓家長安心的是，這項處方電玩在臨床上未發現任何安全疑慮或嚴重副作用。
🟡 是醫療器材非娛樂！正式納入健保給付
《日本經濟新聞》強調，此治療 APP 適用於 6 至 17 歲患者。由於定位為正規「數位醫療器材」，因此必須經由專業醫師診斷並開立處方箋後，患者才能獲得授權下載。
目前該軟體已正式納入日本公營醫療保險，健保給付價格定為 14,500 日圓，患者普遍僅需負擔 3 成費用（約 4,350 日圓）。數位療法的誕生，成功將傳統令家長憂心的療程轉化為孩子願意「主動參與」的體驗。對於 ADHD 患者而言，未來的治療選項或許不再只能單靠藥物。