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▲梅西（後）在2007年拍攝公益廣告時，曾幫當今足壇超新星亞馬爾（前）洗澡並合影。（圖／翻攝自X）

2026世界盃賽場上，除了關注梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）等傳奇球星外，年僅18歲的亞馬爾（Lamine Yamal）更是全球球迷熱議焦點。這位效力於巴塞隆納足球俱樂部（FC Barcelona）的天才少年，近年不斷刷新紀錄，不僅率領西班牙奪下歐洲國家盃冠軍，更成為足壇公認最具潛力的未來巨星，值得一提的是，他與梅西的緣分早在他6個月大的時候就開始，亞馬爾父親在2024年公開一組童年照，讓不少球迷跟粉絲們都感嘆：「原來2人緣分這麼深！」亞馬爾出生於西班牙加泰隆尼亞的羅卡豐達社區，父親來自摩洛哥，母親則來自赤道幾內亞，亞馬爾成長過程並不富裕，但家人始終全力支持他的足球夢，如今每當進球後，亞馬爾都會用手比出「304」手勢，代表家鄉郵遞區號08304最後三個數字，他希望透過自己的成功，讓這個曾被視為邊緣地帶的社區被世界看見。亞馬爾6歲便加入巴塞隆納著名青訓體系「拉瑪西亞」，並一路展現驚人天賦，2023年以15歲之齡完成西甲初登場後，接連刷新隊史與聯賽最年輕紀錄；2025年更正式接下象徵傳承、當年屬於梅西的巴薩10號球衣。梅西曾在公開活動中表示，如果要從年輕球員中選出最像自己的人，那麼答案就是亞馬爾，這番話也被外界視為最高等級的肯定。不過比起球場上的表現，更讓球迷津津樂道的是亞馬爾與梅西之間的特殊緣分，2007年，當時只有20歲的梅西參與巴塞隆納與聯合國兒童基金會合作的公益日曆拍攝，在更衣室裡抱著一名嬰兒拍攝照片，甚至幫對方洗澡，誰也沒想到照片中的小男嬰竟然就是未來震撼世界足壇的亞馬爾。這張塵封多年的照片直到2024年才重新受到關注，當時亞馬爾父親在社群平台分享照片，並寫下「2個傳奇的開始」，瞬間引發全球瘋傳，許多球迷笑稱這是「球王的祝福」、「被梅西開光過的孩子」，甚至戲稱亞馬爾是被梅西親手抱大的接班人。