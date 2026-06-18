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▲中國動物園招人扮黑熊年薪44萬台幣！唯一要求嚴禁說人話（圖／截自河南漯河野生動物園官網）

▲中國動物園招人扮黑熊年薪44萬台幣！唯一要求嚴禁說人話（圖／截自河南漯河野生動物園官網）

這大概是近年來最讓打工人心動的一則招聘啟事。中國河南漯河野生動物園日前在網路上發布「年薪10萬元人民幣（約新台幣44萬元）招聘黑熊扮演者」的徵才公告，要求工作時「全程嚴禁說人話」、行為越抽象越受歡迎，消息一出迅速席捲中國各大社群平台，被網友封為「神仙崗位」，短短數日已有近百人搶著報名，崗位更已宣告額滿。根據招聘海報說明，這份工作需要身穿黑熊玩偶服裝，在景區內「亂竄」，大膽與遊客互動。工作內容包括「沒事即興跳段魔性舞蹈、擺爛發呆、原地蹦跳」，不需要任何專業背景，行為越抽象越受歡迎。最讓網友瘋傳的一條規定是：除遊客求助或特殊突發狀況外，工作全程嚴禁說人話，與遊客的日常交流只能靠肢體動作和「嗷嗷叫」。應徵條件相當寬鬆，不限性別、18歲以上、身體健康即可，性格「抽象」、敢放飛、搞怪、不怕生者更是優先錄取對象。漯河野生動物園負責人對此正面回應，強調招聘資訊完全屬實，「年薪10萬是真實的，保底10萬，從建園之初這就是我們設計的旅遊業態之一。」負責人解釋，找人扮演黑熊的目的，是讓遊客互動更靈活有趣，同時避免遊客與真正的黑熊直接接觸所帶來的安全風險。考量到夏季戶外工作辛苦，每天工作時間不超過8小時。園方計劃先招1人試點，再視效果決定是否擴招，未來若試水成功，「不排除增加老虎、獅子等扮演者」。事實上，這並非中國動物園第一次因為「假動物」或奇葩操作登上國際版面。回顧近年幾起震驚國內外的事件，每一起都讓人哭笑不得：2023年，杭州動物園一隻「馬來熊」因站立方式太像人類、毛髮太過光滑，遭大批網友懷疑是人扮的，影片瘋傳後園方不得不緊急出面澄清，最終證實是真熊，但那個站姿確實神似工讀生穿著熊裝打工。同樣在2023年，山東一家動物園被揭發將普通狗狗染色偽裝成「狼」展出，更有遊客發現「非洲獅」展區裡關的是秋田犬，引發輿論嘩然，主管機關隨即介入調查。此外，還有動物園被拍到「孔雀」是用人工羽毛黏在普通鳥身上偽造的，以及假冒「稀有動物」實為普通家禽的荒唐案例，層出不窮、令人大開眼界。有趣的是，漯河野生動物園的黑熊扮演者招聘，與上述「假動物醜聞」本質上截然不同——這次是完全公開、堂堂正正地徵人扮動物，反而因誠實透明而獲得網友正面評價。分析人士指出，在網紅經濟與流量至上的時代，中國各地景區正絞盡腦汁創造話題，而「人扮動物」的互動模式在日本早有成熟的遊樂園先例，操作得當確實能大幅提升遊客黏著度與社群傳播效果。漯河這一招，雖然看似荒唐，卻意外成為一次相當成功的免費行銷。只是，下次走進中國動物園，看到一頭行為「過於抽象」的黑熊，你還敢確定那是真的嗎？