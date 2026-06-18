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市場關注聯準會新任主席華許的首秀，聯準會如預期宣布利率政策按兵不動，並且釋出鷹派訊號，加上華許在記者會上多次強調履行「價格穩定」使命，美股四大指數昨（17）日多數走低，僅費半指數逆勢上漲逾1%，台指期夜盤上漲25點，台北股市今（18）日開盤上漲94.87點、來到45972.26點，隨後一路走高，最高一度來到46565.7點，午盤上漲391.27點或0.85%，來到46268.66點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.2點、來到434.54點，最高來到446.01點，午盤上漲11.24點或2.59%，來到444.58點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、彩晶、華邦電、力積電；午盤個股成交值排行榜前五名為：國巨*、南亞科、華邦電、群創、台積電。權值股漲跌不一，權王台積電開盤上漲10元、來到2395元，盤中最高來到2415元，不過午盤遇到賣壓襲擊，回到平盤價2385元；聯發科開盤上漲75元、來到4535元，不過隨後遇壓翻黑，午盤下跌70元或1.57%，來到4390元；台達電開盤上漲35元、來到2190元，隨後也震盪走低，午盤來到平盤價2155元。