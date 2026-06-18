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藍營「四個太陽」成形 2028布局浮上檯面

韓國瑜非美方首選！吳嘉隆：更偏向盧秀燕

國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是對外界輿論幾乎不予理會，堅持前往對岸並與中國國家主席習近平會面，近日又剛結束訪美行程返台。外媒曾披露，有北京人士指出，習近平方面對鄭麗文的政治發展投入資源，意圖將其培養為國民黨2028年總統大選人選。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，若國民黨真的推出鄭麗文角逐2028，形同「保送」現任總統賴清德連任。檢視國民黨2028可能名單，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安皆被視為潛在人選，而立法院長韓國瑜聲勢回升，也有支持者力拱其再戰總統，加上可能「奉旨親征」的鄭麗文，使國民黨內部形成「四個太陽」角力態勢，2028布局提前白熱化。對此，吳嘉隆在網路節目分析，美國可能樂見鄭麗文代表國民黨參選2028，但實際上更希望她「落選」。他直言，一旦鄭麗文投入選戰，等同保送賴清德連任，之所以要壓抑鄭麗文的主因，其實就是贏不了。鄭麗文此次訪美期間，多次傳出「降格接待」的情況，包括原訂與國安會的會面臨時取消，以及國務院僅派出「科室」（Desk Officer）層級官員接待，甚至被形容不如盧秀燕的訪美待遇。節目主持人黃暐瀚也提出疑問，若未來韓國瑜赴美行程獲得高於鄭麗文的規格，那麼美方是否會在這些人之中選邊站？吳嘉隆進一步指出，若美國必須在國民黨潛在人選中選擇偏好對象，絕對不會是韓國瑜，而更可能偏向盧秀燕。他提到，韓國瑜過去曾赴香港中聯辦「板凳坐一半」，表態引發疑慮；此外，他回顧2020年韓國瑜參選總統時赴美行程，雖曾在哈佛大學進行演講，多場座談一路從東岸辦到西岸，但整體氛圍並未獲美方熱烈支持。最後，吳嘉隆也強調，從目前國際局勢與美方戰略角度來看，美國或許更傾向看到賴清德政府延續執政。他認為，若鄭麗文投入2028選戰，反而可能因政治結構與外部觀感，使得賴清德連任機率提高，民進黨續掌政權對美方而言「相對安心」。