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高雄市敬老卡自115年7月1日起，社福點數由每年1,200點調整為每月600點（1點1元），一年可使用點數從最高1,200點增加到7,200點，額度增加6倍，並新增市立醫院、衛生福利部旗山醫院及38區衛生所門診掛號費扣抵項目，同時調增計程車扣抵點數，全面減輕長者交通與就醫負擔，預計46萬位長輩受益。市長陳其邁表示，自上任以來持續推動高齡友善政策；為鼓勵長者外出並培養規律運動習慣，高市府於113年起增加敬老卡社福點數每年1,200點，使用範圍涵蓋高雄捷運、特約計程車、臺鐵、高市運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館，帶動敬老卡使用人次成長45倍。高市府也再升級敬老卡優惠，115年7月起社福點數調整為每月600點，一年可使用點數從最高1,200點增加到7,200點，除原有使用項目外，也新增市立醫院、衛生福利部旗山醫院及38區衛生所門診掛號費扣抵，計程車扣抵點數由50點增加至85點，持續減輕長者就醫與交通負擔。市公車及渡輪配合整體福利提升，調整為依實際搭乘半價扣點，並提供市區公車及公路客運起跳票價8點、單趟最高16點上限優惠；輕軌、公車式小黃及幸福巴士則維持免費搭乘、不扣點。另為滿足長輩高需求交通需求，亦可持社福點數至各區公所或社會局老人福利科購買MeNGo月票，包含199高雄公車暢遊月票及399高雄市區通勤月票方案。博愛卡也同步升級前開各項優惠。社會局提醒，自115年7月1日6點起開始轉換敬老卡每月600點，可透過搭乘本市公車（船）、輕軌、捷運，出站刷卡後即可取得社福點數；或至運動中心、特約銀髮健身俱樂部、市立藝文場館及指定醫療院所完成交易；亦可持卡至各區公所、捷運站服務台及社會局老人福利科過卡。因臺鐵及特約計程車票機未設置社福點數過卡功能，請取得600點社福點數之後再搭乘。7月1日起新辦之敬老卡直接取得600點社福點數。目前各區公所皆主動於長輩滿65歲前一個月提供敬老卡申辦宣導單張，長輩在生日當月的第一個工作日即可至區公所或社會局申請辦理。相關申辦資訊請至社會局網頁查詢。