我是廣告 請繼續往下閱讀
在BBC的賽事前瞻節目中，曾經與C羅在曼聯並肩作戰多年的魯尼，非常清楚這位前隊友的性格。當被問到C羅看到姆巴佩、哈蘭德與梅西接連進球會有何反應時，魯尼直言不諱地表示：「他肯定氣壞了！」這句直白的評論立刻引起轉播室內的一陣笑聲。
魯尼隨即補充解釋，這是一種積極意義上的憤怒：「這就是他推動自己前進的方式，是他的專屬心態。對他來說，一切都是挑戰。這些年來，他與梅西就是這樣相互競爭，才雙雙達到了今天的高度。他今晚不僅想為葡萄牙贏得勝利，他還會想進兩個、甚至三個球，向世界證明自己依然處於那個最高水準。」
有趣的是，一旁的2018年世界盃冠軍成員吉魯見狀，忍不住插話調侃道：「魯尼，你講話小心點，你等一下可能就要收到他（C羅）傳來的簡訊了！」
面對民主剛果的比賽，41歲的C羅將締造歷史，成為世界盃史上「最年長的非門將先發球員」。然而，歲月不饒人，兩位名宿也對C羅現在的體能與戰術定位給出了中肯的建議。
吉魯評估道：「我認為他現在有能力高質量地踢上一個小時。顯然他的腿腳與年輕時不同了，但他在禁區內的效率與氣場依然強大，隊友也會不斷尋找他。等他消耗完對手後，葡萄牙還能換上年輕的拉莫斯（Gonçalo Ramos）去接管比賽。」
魯尼也贊同這個觀點，認為C羅必須打得更聰明：「他很清楚自己在哪些區域最能發揮作用。現在如果還要他回撤拿球、試圖過掉防守者，這已經不是最有效率的踢法。聰明地出現在門前致命區域，才是他現在最大的價值與能力所在。」
差一球平隊史紀錄！ 吉魯自嘲進球數難以望其項背
這場比賽對C羅來說不僅是回應競爭對手，更是追逐歷史的機會。只要再攻入一球，他就將追平葡萄牙傳奇前鋒尤西比奧（Eusébio）所保持的國家隊世界盃進球紀錄。
節目尾聲，吉魯點出了一項隱憂：「有數據顯示，C羅在過去兩屆國際大賽中，都沒有取得過『運動戰進球』。」不過，主持人查普曼（Mark Chapman）立刻補充客觀數據，提醒大家C羅在世界盃外圍賽的14場比賽中可是瘋狂打進了15球。
更多「2026世界盃」相關新聞。