項目 內容 對戰組合 🇨🇭 瑞士 vs 波赫 🇧🇦 開踢時間 台灣時間2026年6月19日 凌晨3：00 比賽場地 洛杉磯SoFi體育場 所屬組別 小組賽B組（第2輪） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

瑞士VS波赫戰力焦點分析

▲這場比賽的勝負完全掌握在隊長札卡手中，只要他能擺脫對手的防守，並從容調度全隊，瑞士隊優異的整體戰力勢必能攻破波士尼亞的大巴防線。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃B組，波赫前鋒盧基奇（Jovo Lukic）在上半場頭槌破網，助隊先發制人，取得1：0領先（圖／美聯社／達志影像）

瑞士VS波赫預計先發名單與傷兵名單

⭐️三大亮點⭐️

⭐️比分預測⭐️

比分預測： 瑞士2：1擊敗波士尼亞與赫塞哥維納。

2026世界盃瑞士國家隊球員名單

2026世界盃波赫國家隊球員名單

2026世界盃B組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 凌晨03：00 加拿大vs波赫（1：1） BMO球場／多倫多 6月14日（日） 凌晨03：00 卡達vs瑞士（1：1） 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月19日（五） 凌晨03：00 瑞士vs波赫 SoFi體育場／洛杉磯 6月19日（五） 早上06：00 加拿大vs卡達 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月25日（四） 凌晨03：00 瑞士vs加拿大 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月25日（四） 凌晨03：00 波赫vs卡達 流明球場／西雅圖

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首戰爆冷遭卡達逼平的瑞士，本場必須改善為人詬病的終結能力。主帥雅金（Murat Yakin）預計將維持強勢控球的進攻體系，由中場大腦札卡（Granit Xhaka）與弗羅伊勒（Remo Freuler）掌控比賽節奏，並透過恩多耶（Dan Ndoye）和巴爾加斯（Ruben Vargas）在邊路撕裂防線，全力為前鋒恩博洛（Breel Embolo）創造破門機會。面對球風剽悍的波赫，瑞士隊本場最大的課題在於進攻三區的「耐心與精準度」。這場比賽的勝負完全掌握在隊長札卡手中，只要他能擺脫對手的防守，並從容調度全隊，瑞士隊優異的整體戰力勢必能攻破波士尼亞的大巴防線，一舉搶下B組的出線主導權。波赫即將在世界盃小組賽第二輪迎戰實力堅強的瑞士隊。面對普遍被外界看好的瑞士，波赫此役將貫徹「精實防守、高效反擊」的戰術藍圖。教練團深知瑞士的進攻發動機是名將札卡（Granit Xhaka），因此中場雙核塔希洛維奇（Benjamin Tahirovic）與巴希奇（Toma Basic）將承擔全場最重要的防守任務，全力壓縮札卡的傳球空間，切斷瑞士隊的供輸線。除了中場防線，波赫的後衛線卡提奇（Nikola Katic）與穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）也將正面迎戰瑞士神鋒恩博洛（Breel Embolo）的強力衝擊。波赫全隊此役必須在90分鐘內利用身高與身體對抗優勢，在死球進攻中製造威脅。在前鋒德米羅維奇（Ermedin Demirovic）的帶領下，波赫只要能把握住為數不多的反擊機會，完全有機會爆冷掀翻瑞士。格雷戈爾・科貝爾（Gregor Kobel）；丹尼斯・札卡里亞（Denis Zakaria）、曼努埃爾・阿坎吉（Manuel Akanji）、尼科・艾維迪（Nico Elvedi）、里卡多・羅德里格斯（Ricardo Rodriguez）；米歇爾・艾比舍爾（Michel Aebischer）、雷莫・弗羅伊勒（Remo Freuler）、格拉尼特・扎卡（Granit Xhaka）；丹・恩多耶（Dan Ndoye）、布里爾・恩博洛（Breel Embolo）、魯本・巴爾加斯（Ruben Vargas）塔巴科維奇（Haris Tabakovic）尼古拉・瓦西里（Nikola Vasilj）；阿馬爾・德迪奇（Amar Dedić）、尼古拉・卡蒂奇（Nikola Katić）、塔里克・穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）、塞亞德・科拉希納茨（Sead Kolašinac）；埃斯米爾・巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarević）、伊凡・巴希奇（Ivan Bašić）、班傑明・塔希羅維奇（Benjamin Tahirović）、阿馬爾・梅米奇（Amar Memić）；埃爾梅丁・德米洛維奇（Ermedin Demirović）、約沃・盧基奇（Jovo Lukić）。瑞士與波赫在首輪賽事中展現了截然不同的戰術風格，這場比賽將上演一場極端的「矛盾大決戰」。瑞士隊在小組首輪中完成了高達527次傳球，傳球成功率更飆破91.5%，兩項數據皆高居B組之冠。相反地，波赫首戰僅傳球172次，成功率更是吊車尾的63.5%。這種傳球數據上的極端反差，將是左右比賽節奏的關鍵。儘管波赫在世界排名上落後瑞士多達45名，但他們近期展現出的強大韌性不容小覷。在擺脫過去15場狂吞12敗的低迷後，波赫在近12場正式比賽中僅僅輸過1場。奇特的是，他們在各項賽事中已經連續6場踢成平手，而在整個歐洲足壇歷史上，從未有任何一支歐洲國家隊曾連續7場創下平局。此役波赫不僅要挑戰打破歐洲歷史紀錄，若能保持不敗，還將刷新他們獨立建國以來隊史最長的連續不敗紀錄。瑞士隊上一場的先發陣容平均年齡高達30歲又86天，寫下隊史在世界盃最老的先發紀錄。反觀波赫則在新血陣容中大膽啟用新人，除了40歲的傳奇老將哲科（Edin Džeko）外，年僅18歲又264天的翼鋒小將阿萊貝戈維奇（Kerim Alajbegovic）剛寫下隊史最年輕的世界盃出場紀錄，本場將力爭進入先發，老少配的化學反應相當值得期待。整體實力與控球能力佔優的瑞士隊，只要能改善首戰的門前終結能力，勢必能突破對方的鐵血防線。而波士尼亞將採取深蹲防守與強悍的身體對抗，這將是一場高強度的消耗戰。不過，瑞士隊預計仍能找到破門良機，拿下B組的主導權。門將：基拿（Marvin Keller）、科貝爾（Gregor ⁠Kobel）、姆沃戈（Yvon Mvogo）後衛：阿肯基（Manuel Akanji）、 阿門達（Aurele Amenda）、庫馬特（Eray Comert）、埃爾韋迪（Nico ⁠Elvedi）、賈斯克（Luca Jaquez）、穆海姆（Miro Muheim）、羅德里格斯（Ricardo Rodriguez） 、維德梅爾（Silvan Widmer）中場：艾畢雪（Michel Aebischer）、法斯納赫特（Christian Fassnacht）、弗魯勒（Remo Freuler）、亞沙里（Ardon Jashari）、曼贊比（Johan Manzambi）、里德（Fabian Rieder） 、索烏（Djibril Sow）、瓦爾加斯（Ruben ‌Vargas）、 扎卡（Granit Xhaka）、札卡利亞（Denis Zakaria）前鋒：阿姆杜尼（Zeki Amdouni）、恩博洛（Breel Embolo）、伊登（Cedric Itten）、恩多耶（Dan Ndoye） 、奧卡福（Noah Okafor）守門員：瓦西里（Nikola Vasilj）、尤爾卡斯（Mladen Jurkas）、茲洛米斯利奇（Martin Zlomislic）後衛：穆亞基奇（Nihad Mujakic）、哈濟卡杜尼奇（Dennis Hadzikadunic）、穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）、科拉希納茨（Sead Kolasinac）、代迪奇（Amar Dedic）、卡蒂奇（Nikola Katic）、拉德爾季奇（Stjepan Radeljic）、切利克（Nidal Celik）中場：塔希洛維奇（Benjamin Tahirovic）、吉戈維奇（Armin Gigovic）、巴希奇（Ivan Basic）、蘇尼奇（Ivan Sunjic）、梅米奇（Amar Memic）、哈濟亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic）、布爾尼奇（Dzenis Burnic）、馬赫米奇（Ermin Mahmic）前鋒：巴茲達爾（Samed Bazdar）、德米羅維奇（Ermedin Demirovic）、哲科（Edin Džeko）、阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegovic）、巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarevic）、塔巴科維奇（Haris Tabakovic）、盧基奇（Jovo Lukic）