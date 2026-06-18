雙方會以1：1繼續並列分組第一，同時這場總進球數應該不會超過3球

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▲墨西哥在世界盃首戰中以2：0完勝南非，整場比賽僅讓對手完成3次射門，展現了強悍的防禦實力。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國隊在過去16場比賽中有10場沒讓對手得分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年北中美世界盃小組賽A組迎來第二輪焦點戰，由地主墨西哥在瓜達拉哈拉球場迎戰韓國隊。兩隊在首輪賽事中雙雙告捷，目前同積3分並列分組第一。然而，面對防守滴水不漏的「墨西哥綠軍」，韓國隊想要搶下二連勝，《TNT Sports》的專家與數據分析顯示，這場硬仗極有可能以平局收場，墨西哥在世界盃首戰中以2：0完勝南非，整場比賽僅讓對手完成3次射門，展現了強悍的防禦實力。根據統計，墨西哥在2026年的9場比賽中，僅僅丟掉2球，平均單場失球數低至0.22球；而在過去5場賽事中，更有3場成功完封對手。面對這支防守嚴密的球隊，韓國隊雖然在首戰靠著黃仁範與吳賢揆的絕佳發揮逆轉捷克，但韓國防線在過去5場比賽中丟掉6球的紀錄，明顯弱於墨西哥的穩定表現。專家指出，韓國隊近期對戰身體對抗性強且戰術紀律嚴明的球隊時，顯得較為吃力，這將是本場比賽最大的隱憂。墨西哥此役面臨人員調度挑戰，主力後衛蒙特斯（Cesar Montes）因首戰紅牌遭到禁賽，後防線勢必重組。預計隊長阿爾瓦雷斯（Edson Alvarez）將從防守中場位置後撤至中後衛，補強防空與組織能力。反觀韓國隊，儘管防守悍將金玟哉坐鎮，但面對墨西哥球迷在主場帶來的巨大壓力，加上韓國隊在歷史對戰記錄上（對戰墨西哥4勝2平8負）處於絕對下風，且過去兩次世界盃碰頭全數落敗，想要在本屆賽事終結對戰頹勢難度頗高。多家體育預測機構針對本場比賽進行分析，雖然墨西哥擁有主場優勢且近況絕佳，但韓國隊在逆境中展現的進攻爆發力同樣不容小覷。專家認為，墨西哥會傾向於採取控制控球率的保守戰術，避免被韓國隊的快速反擊得手。韓國隊在過去16場比賽中有10場沒讓對手得分，墨西哥隊在過去九場比賽中有7場完封對手，兩隊後防都有一定的保障，得分應該不會高。綜合各項戰術分析與盤口趨勢，應該不會進超過3球，「總進球數小於2.5球」被視為本場賽事的最優投注指標。綜合各方預測，最終結果極可能以1：1平局作收，雙方各取1分，繼續在小組積分榜上保持競爭關係。