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台東「玄濟宮」近日因主事者鄔馨茹自稱「濟顛禪師」等爭議言行，在網路掀起熱烈討論。隨著事件延燒，玄濟宮內部人員背景也遭外界關注，近日更有消息指出，宮內兩大護法「大師兄」黃建彰、「二師兄」黃建瑋身分引發議論，甚至傳出黃建彰是國民黨立委黃建賓的弟弟。面對外界質疑，黃建賓稍早也親赴火線說明相關情況。「阿賓什麼時候多了一個弟弟？我自己都不知道，還差點造成家庭危機！」黃建賓指出，最近看到網路上一則貼文，他差點以為自己是不是漏參加了家庭聚會，怎麼突然冒出一個「弟弟」，還附帶一堆神奇的家族故事、土地傳聞和人物關係。黃建賓鄭重聲明，貼文裡提到的人，確實是台東人，雖然說「台東只有4種人 」，但經家族開會後，確定對方真的不是自己的弟弟。看完整篇後，黃建賓最大的感想是：「原來隨便猜測的幻想，已經進化到可以直接當網路小說寫了嗎？」黃建賓強調，民主社會當然可以監督、可以批評，但不能把想像當事實、把謠言當證據。隨意捏造他人身分、關係及不實指控，不僅傷害當事人名譽，也可能涉及法律責任。黃建賓也呼籲，側翼們及不知情的網友們儘快自行移除文章，否則他將採取法律行動。