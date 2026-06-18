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台股今（18）日在美國聯準會維持利率不變、美股費半指數續強激勵下，開盤上漲94.87點，報45972.26點，隨後買盤持續湧入，盤中最高衝上46565.7點，終場大漲587.81點或1.28%，收在46465.2點，成交量達1.54兆元。隨著今日收週線，本週累計勁揚2296.16點或5.2%，周K收出一根長紅，市場多頭氣勢明顯升溫。中小型股同步強勢表態，櫃買指數終場上漲13.72點或3.17%，收447.06點，成交金額2696.63億元。今日成交量排行榜前五名依序為群創、友達、中鋼、彩晶及華邦電；成交值排行榜則由台積電居冠，其後依序為國巨*、南亞科、華邦電及聯發科。權值股表現分歧，台積電盤中最高攻上2415元，雖午盤一度遭遇賣壓，終場仍收漲25元至2410元，持續扮演撐盤要角；聯發科則開高走低，由紅翻黑，終場下跌70元至4390元；台達電同樣開高後回落，終場小跌5元，收2150元。盤面焦點則落在面板族群。群創解除處置交易後買盤全面回籠，股價攻上漲停64.4元，改寫18年新高，成交量突破85萬張，高居今日成交量冠軍，也帶動友達同步大漲逾7%，面板族群成為今日最強主流之一。電子族群全面開花，其中被動元件受漲價題材持續發酵，今展科、立隆電、臺慶科、鈞寶、光頡、三集瑞-KY、華容、天二科技、凱美及國巨*同步亮燈漲停，聚鼎勁揚逾8%，艾華漲幅也超過7%。PCB族群同步接棒演出，亞泰金屬、楠梓電、南亞、台燿及德宏攻上漲停，金居大漲逾9%，騰輝電子-KY漲逾8%，台光電漲逾7%，榮科也有超過6%的漲幅，資金持續流向AI供應鏈相關個股。記憶體族群延續近期強勢格局，華邦電亮燈漲停、收218.5元，力積電、南亞科同步上漲逾5%，旺宏也有逾4%的漲幅，族群整體維持多頭攻勢，成為今日盤面另一大亮點。