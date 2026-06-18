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梅西興奮地第一時間轉向左邊，疑似誤認為左邊是安托內雅，還做出要親吻的舉動，讓姆巴佩也嚇了一跳

能和梅西一起踢球是極大的榮幸，他是足球歷史上最好的球員。我很想念他，像他這種能幫你創造空間、送出精準傳球的前鋒，對任何人來說都是奢侈的享受。

我和基利安（姆巴佩）關係一直很好

▲梅西（右）與姆巴佩曾短暫當過隊友，兩人關係也一直是球迷討論焦點。（圖／美聯社／達志影像）

2位當代巨星梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）球場上表現受到關注，私下互動也成討論焦點，近期有一部梅西在頒獎典禮上主動索吻姆巴佩的影片在網路上瘋傳，，趣味片段3年後再度被球迷翻出來，而兩人過去互相尊重、卻又有瑜亮情節的微妙關係，也是球迷間茶餘飯後的討論話題。這段足球界著名的頒獎典禮影片，就發生在2023年2月舉辦的2022年度 FIFA 國際足總頒獎典禮上，當頒獎人宣布梅西（Lionel Messi）榮獲「世界足球先生（年度最佳男子球員）」時，當時梅西的左右兩側，分別坐著他的妻子安托內雅以及當時在PSG巴黎聖日耳曼的巨星隊友姆巴佩。有趣的是，當梅西名字被唸出來的那一刻，，趕緊拍肩致意回禮，梅西隨後才轉過頭拍了右邊安托內雅的膝蓋，面露尷尬地走上台領獎，姆巴佩則坐在位置上尬笑。這段轉播畫面由於太過衝擊，在網路上變成爆紅迷因，也有許多創作者把這段影片拿去二次剪輯、放大，甚至加上粉紅泡泡特效，還有球迷開玩笑說：「姆巴佩才是真愛！」、「有沒有可能不是誤認」、「他眼裡只有姆巴佩」實際上，梅西和姆巴佩2位巨星的關係，過往就曾成為焦點，尤其在2021年到2023年梅西效力巴黎聖日耳曼期間，外界一直拿放大鏡檢視他們的互動，儘管兩人並未有明確鬧不和消息，但由於兩人個性差異甚大，「一山不容二虎」的謠言始終圍繞在兩人身旁，梅西2023年離隊時，也被認為是姆巴佩背後作梗。但當梅西轉戰邁阿密國際後，兩人在媒體面前的發言，也真正透露他們對彼此的真實想法，姆巴佩認為梅西在法國踢球時，沒有得到他應得的尊重。「每個人都因為他離開鬆了一口氣，但我們聊的可是梅西，他需要被尊重。當被問到與姆巴佩的隊友互動時，梅西同樣闢謠解釋道，「，他是一個非常優秀、全面的球員，他每一年都在證明自己，他毫無疑問是未來幾年內，爭奪金球獎熱門人選之一。」