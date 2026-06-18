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從服飾店起家？「玄濟宮」背景引質疑

護法身分牽扯地方政壇？雞場、供應鏈與金流疑雲浮上檯面

衝突起源曝光：于朦朧調靈、直播消費已故母親

爆料者將釋放更多真相：目標總統府

台東「玄濟宮」近日在網路社群掀起大量討論，主事者鄔馨茹自稱「濟顛禪師」，多次出現引發爭議的言行，使事件迅速延燒。一名自稱馬來西亞籍、未來將成為台灣媳婦的網友在社群平台爆料，指稱玄濟宮本質上並非傳統宮廟，而是一間服飾店轉型而來，並揭露其經營模式與人事關係，引發外界高度關注。該名網友在Threads指出，所謂「台東玄濟宮」最初並非宗教宮廟，而是一間服飾店，不確定從何時開始辦事收錢，但自2020年前後開始以此名義活躍於網路社群。她表示，玄濟宮由乩身鄔馨茹與方姓宮主共同經營，兩人於2023年結婚，長期透過直播與信眾互動，逐步建立宗教形象。網友同時也透露，鄔馨茹過去曾於高雄擔任職業軍人，之後又分配到金門，直到退伍後回到台東發展；方姓宮主家境富裕且擅於理財，曾經營早餐店，並跨界許多產業，之後則轉向宮廟全職經營，而目前位於延平鄉的這塊土地，便是當時方姓宮主看中，以人頭方式所買下。爆料內容進一步提及，玄濟宮兩大護法「大師兄」黃建彰、「二師兄」黃建瑋，雖兩人並無親屬關係，但其中黃建彰被指為國民黨青年會成員，而該青年會召集人，據稱為前台東縣長吳俊立外甥、國民黨中常委鄭仁宗。不過，國民黨全國青工會總會長為「鄭任宗」，尚無法確定二者是否為同一人。該網友續指，大師兄黃建彰目前從事民宿相關業務，並被傳可能是國民黨立委黃建賓的弟弟，但此說法已遭黃建賓本人駁斥。另外，二師兄黃建瑋則被指較早認識方姓宮主，上述提及的人頭戶疑似就是黃建瑋的親戚。爆料內容更延伸至方姓宮主的事業版圖，稱其在彰化經營3家農場、飼養約4萬隻雞，雞蛋分為2條銷售線，一部分供應當地餐飲業，另一部分則提供給玄濟宮信徒；供應鏈方面，網友稱飼料來自新農科技公司，原本對宮廟經營養雞場感到疑惑，但仍維持合作並提供折扣與3個月帳期，然而後續傳出方姓宮主跳票，雙方目前已進入司法程序。該網友表示，自己與玄濟宮的恩怨來自中國已故男星「于朦朧」，之後她開始關注其宗教活動與遶境行程，後續與其他網友分工蒐證，並持續在網路公開質疑相關爭議。她聲稱曾接觸疑似受害者，但多數因事件已過而不願出面。爆料者接著提到，自己母親在今年1月過世後，曾遭鄔馨茹在直播上消費，指控原PO不孝，汙衊台東玄濟宮的神佛，天道才會帶走母親性命；這讓該網友無法接受，進一步加深雙方對立，之後支持者在臉書、YouTube及抖音等平台持續交鋒，使事件擴大為網路輿論戰。網友另外指出，玄濟宮與地方政府關係亦不單純，她引用媒體報導稱，台東縣政府曾表示，該建物疑似未取得相關建照，已要求限期補件，若1個月內未有改善，將依法處理；不過縣府也坦言，目前尚無相關拆除預算。原PO直言，最後玄濟宮並沒有被拆除，至於背後有沒有人，就留給外界自行猜想。最後，該名自稱馬來西亞籍的網友表示，雖然自己並非台灣人，但未來將成為台灣媳婦，因此無法對相關事件視而不見。她強調，鄔馨茹和方姓宮主的事情，將會一個個、慢慢地釋放出來，希望透過公開資訊讓更多民眾理解爭議全貌，「如果地方政府不作為沒關係，本人的目標就是總統府」。