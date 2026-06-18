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紐約洋基隊在今（18）日於主場應戰芝加哥白襪，剛率領紐約尼克隊終結53年冠軍荒的NBA奪冠英雄布朗森（Jalen Brunson）與哈特（Josh Hart），此役受邀擔任開球嘉賓。在總冠軍的氣勢加持下，洋基打線上演煙火秀，單場狂轟3發全壘打，最終以10：5輕取白襪，強勢收下近9場比賽中的第8場勝利。這場比賽從開打前就充滿濃濃的「尼克味」。不僅洋基體育場的球迷為布朗森與哈特起立歡呼，連洋基球員也化身超級籃球迷。目前正因傷缺陣的洋基隊長賈吉（Aaron Judge），特別穿上象徵尼克的白色T恤進場，其餘隊友也紛紛換上尼克隊的奪冠紀念衫或橘色配件，展現紐約體育一家親的團結氣氛。洋基主帥布恩（Aaron Boone）更是對這支新科NBA冠軍讚不絕口：「這支尼克隊的核心陣容一起打拼多年，他們的奪冠歷程令人著迷，絕對會在NBA歷史長河中被討論很久。我知道明天的封王大遊行勢必會非常瘋狂。」有趣的是，哈特與洋基其實淵源極深，他的叔公霍華德（Elston Howard）正是洋基隊史首位非裔美籍球員，名字至今仍高掛在洋基球場的紀念碑公園中。值得一提的是，布朗森與哈特這對歡喜冤家在比賽中又被現場鏡頭捕捉到調皮的一面。影片中能看到，布朗森看到他們出現在大螢幕上時，用力拍了一下哈特的帽子，讓哈特嚇了一跳，兩人隨即又笑了一下，讓球迷直呼這兩人真的太搞笑。開球儀式熱鬧非凡，開打後洋基的火力同樣兇猛。1局下，貝林傑（Cody Bellinger）面對白襪先發投手凱伊（Anthony Kay）直接炸裂，敲出一發右外野2分砲先馳得點。貝林傑此役手感熱得發燙，全場只差一支三壘安打就能達成完全打擊。儘管白襪在3局上靠著菜鳥重砲蒙哥馬利（Colson Montgomery）的3分全壘打一度追到1分差，但洋基在5局下發動致命攻勢。在卡巴耶羅（José Caballero）敲出適時安打清空壘包後，近期手感火燙的老將葛施密特（Paul Goldschmidt）再補上一記反方向的3分砲，單局狂灌5分大局徹底拉開比分。這也是葛施密特在近18場比賽中的第6轟。7局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr。）再追加一發陽春砲，徹底粉碎白襪反撲氣焰。投手方面，洋基明星左投羅登（Carlos Rodón）此役主投 5 局，雖然被擊出7支安打失3分，但送出高達7次三振，在打線力挺下順利摘下本季第3勝。白襪隊雖然有蒙哥馬利上演單場雙響砲的亮眼表現，無奈投手群崩盤，最終仍無力回天。洋基在主場大勝後，不僅收下近9場比賽中的第8場勝利，在美聯東區的領先優勢也擴大至3.5場勝差。