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▲回顧南韓過去三次闖入世界盃淘汰賽（2002、2010、2022），全都是在小組賽最後一戰才驚險定生死。今年賽制擴軍至48隊，太極虎將力拚在第二戰就提前拿下32強門票。（圖／路透／達志影像）

若取得A組第一： 將迎戰C、E、F、H或I組的第三名球隊。這對南韓來說是最有利的劇本，因為他們在32強與隨後的16強賽，都將繼續留在墨西哥城（Mexico City）作戰，免去長途跋涉的奔波。





將迎戰C、E、F、H或I組的第三名球隊。這對南韓來說是最有利的劇本，因為他們在32強與隨後的16強賽，都將繼續留在墨西哥城（Mexico City）作戰，免去長途跋涉的奔波。 若取得A組第二： 將在32強賽飛往美國 洛杉磯（Los Angeles） ，迎戰B組的第二名球隊。





將在32強賽飛往美國 ，迎戰B組的第二名球隊。 若落入A組第三： 將面臨最嚴峻的賽程，必須飛往波士頓（Boston）迎戰E組第一，或是前往西雅圖（Seattle）強碰G組第一的頂級強權。





最終分組排名 第二輪提前晉級第一之條件 淘汰賽對戰對手 (推估) 淘汰賽比賽地點 A組第一名 南韓勝墨西哥 且 捷克勝或平南非 C/E/F/H/I 組之第三名 墨西哥城 (Mexico City) A組第二名 未能達成上述條件，但積分總和為小組次高 B組 第二名 洛杉磯 (Los Angeles) A組第三名 (擇優晉級) 積分落後但進入8支最佳小組第三名單 E組第一 或 G組第一 波士頓 (Boston) 或 西雅圖 (Seattle)

2026年美加墨世界盃A組小組賽第二輪，南韓將在台灣時間6月19日上午9點強碰地主墨西哥，這場比賽不只是小組龍頭之爭，更可能讓「太極虎」寫下本屆賽會第一個提前鎖定分組第一的紀錄。南韓首戰以2：1擊敗捷克，目前與同樣拿下3分的墨西哥並列A組前段班；若本場擊敗墨西哥，且另一場捷克擊敗或逼平南非，南韓就能提前確定A組第1，並取得最有利的32強淘汰賽路線，有機會繼續留在墨西哥城作戰。目前A組的局勢，墨西哥因首戰以2比0擊敗南非，握有淨勝球優勢暫居第一，南韓緊追在後。對於南韓而言，他們提前登頂A組第一的條件非常明確：在這個劇本下，南韓將帶著6分積分傲視群雄，而墨西哥則停留在3分。即使南韓在最後一場面對南非時落敗，且墨西哥與捷克最終也拿到6分，根據本屆世界盃「同分先看對戰成績」的規則，南韓因為已經先後擊敗捷克與墨西哥，將握有絕對的對戰優勢（Tiebreak edge），無懸念鎖定分組第一。由於A組與B組是本屆賽會最先進行第二輪賽事的組別，而B組（瑞士、加拿大、卡達、波士尼亞與赫塞哥維納）首輪全數踢平，無人能在此輪提前出線。因此，只要上述晉級公式成立，南韓就將成為48支參賽隊伍中，首支確定以分組第一之姿晉級的球隊。當然，地主墨西哥也適用於相對的晉級公式：只要他們擊敗南韓，且南非擊敗或踢平捷克，墨西哥就能成為A組霸主。這是南韓隊史第12次踏上世界盃會內賽的舞台。回顧過去三次成功闖入淘汰賽的歷史（2002年殿軍、2010與2022年16強），南韓的命運無一例外，全都是拼到小組賽最後一戰才驚險定案。若這次能提前在第二戰就確定晉級，將大大減輕球隊的體能負荷與心理壓力。隨著2026年世界盃擴軍至48隊，賽制也迎來重大變革。每個小組的前兩名將自動晉級，並加上8支成績最好的分組第三，共同組成全新的「32強淘汰賽」。南韓最終的排名，將直接決定他們淘汰賽的「飛行里程」與對戰難度：