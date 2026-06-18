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酸賴「走不出去」 朱立倫：別讓別人也出不去

前國民黨主席朱立倫今天針對近來國民黨重要政治人物頻頻出訪、台東縣長饒慶鈴因海峽論壇活動可能遭查處一事表示，台灣目前最大困境是總統賴清德走不出去，「賴總統自己走不出去，不應該讓其他人也走不出去」，感嘆台灣走向民主倒退。饒慶鈴替農民發聲，應該受到支持與鼓勵，若陸委會執意懲處，恐將淪為「路障會」，阻礙兩岸正常交流。朱立倫今（18）日以「朱教授」身分，到台中市出席東海大學舉辦的「AI、城市與國家：台灣產經永續的新藍圖，我們該如何開創下一個30年」講座。活動開始前，媒體關注國民黨近期接連展開國際交流，包括黨主席鄭麗文訪美、立法院長韓國瑜即將率團赴美，以及饒慶鈴可能遭中央懲處等議題。朱立倫表示，不論是鄭麗文、韓國瑜、台中市長盧秀燕或台北市長蔣萬安，近期出訪都相當順利且成果豐碩，他對此表達祝賀。尤其韓國瑜本週末將率領朝野立委訪問美國，「這是代表國家，也是代表民意」，他特地傳訊息祝福韓國瑜順利成功，也希望透過溝通得到美國與國際人士的支持。朱立倫指出，國民黨是國會第一大黨，不論是黨主席或執政縣市首長，多到國外交流、傳達台灣民意、讓國際社會更了解國民黨立場，都是值得肯定的事。話鋒一轉，朱立倫將矛頭指向民進黨政府。對於國民黨重要政治人物出訪，執政黨應抱持正面態度，而非一味批評或政治解讀。「現在台灣最大的困境是賴總統都走不出去，賴總統自己走不出去，不應該讓其他人也走不出去。」他強調，無論任何人，只要願意代表台灣走向國際，都應獲得鼓勵與支持。針對饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇相關活動，卻傳出可能遭中央查處，朱立倫納悶問「台灣怎麼會走向這樣的民主倒退呢？」饒慶鈴是代表農民發聲，並非為個人利益，也沒有涉及任何政治協議，理應受到鼓勵而非打壓。若陸委會真的因此祭出懲處，「那我們的陸委會就變成路障會」，專門設下各種障礙，阻撓兩岸交流。他強調，只要是為民眾發聲，沒為個人的利益、沒有任何政治協定，都應該受到鼓勵。