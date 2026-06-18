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2026年世界盃足球賽如火如荼進行中，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也陪伴球迷一同關注賽事發展。神蛙「蛙貴」上一集大膽看好克羅埃西亞擊敗英格蘭，可惜最終未能命中賽果，目前前7戰累積4勝3敗戰績，命中率57.1%。來到第8集，蛙貴將目光鎖定B組第二輪焦點戰，由地主之一加拿大迎戰亞洲勁旅卡達。兩隊首輪皆踢出和局，此戰神蛙「蛙貴」選擇卡達贏得勝利。卡達將於台灣時間19日上午6點交手加拿大，本場台灣運彩賽事編號1013，根據台灣運彩盤口資訊，加拿大獨贏賠率1.18，和局4.10，卡達勝出4.80。讓分盤部分，加拿大讓1球賠率1.85，和局（加拿大剛好贏1球）2.80，卡達受讓1球2.85；加拿大讓2球賠率3.20，和局（加拿大剛好贏2球）3.00，卡達受讓2球1.65。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.50、小球1.96；3.5球盤則為大球2.28、小球1.36。此戰對雙方爭奪晉級資格都至關重要，因此也被視為B組的關鍵戰役。本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對卡達與加拿大之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「客勝」的左水潭區，看好卡達能夠在正規90分鐘內擊敗加拿大，拿下本屆世界盃首場勝利。由於加拿大身為地主國之一，加上首戰展現不錯競爭力，因此蛙貴選擇力挺卡達的結果，也讓不少球迷感到意外。究竟是神蛙看見了冷門劇本，還是單純一次大膽嘗試，都將等待比賽結果驗證。根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。目前蛙貴在本屆世界盃預測戰績為4勝3敗，命中率57.1%。這回面對攸關B組晉級形勢的重要對決，蛙貴選擇相信卡達能夠帶走勝利。究竟神蛙能否成功重返勝軌，將命中率再次向上提升，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。