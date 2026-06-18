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▲2026年世界盃J組6月17日開踢，奧地利首戰約旦。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/19卡達VS加拿大基本資訊

2026世界盃B組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 加拿大 0－0－1 1（1） 1 1 卡達 0－0－1 1（1） 1 1 波赫 0－0－1 1（1） 1 1 瑞士 0－0－1 1（1） 1

卡達VS加拿大戰力焦點分析

▲拜仁慕尼黑球星阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）預計將在本場復出，是加拿大鋒線戰力上一大加分。（圖／美聯社／達志影像）

▲卡達國家隊隊史傳奇阿克拉姆·阿菲夫（Akram Afif），仍是西亞王者最重要的進攻利器。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

卡達VS加拿大預計先發名單與傷兵名單

卡達VS加拿大之戰亮點與結果預測

2026世界盃卡達國家隊球員名單

2026世界盃加拿大國家隊球員名單

2026世界盃B組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月13日 03:00 加拿大1：1波赫 6月14日 03:00 卡達1：1瑞士 6月19日 03:00 瑞士 vs 波赫 6月19日 06:00 加拿大 vs 卡達 6月25日 03:00 瑞士 vs 加拿大 6月25日 03:00 波赫 vs 卡達

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世界盃台灣時間6月19日迎來B組第二輪交手，由東道主之一的加拿大在溫哥華主場迎戰亞洲盃冠軍卡達，由於首輪比賽皆以平局收場，本場比賽的勝負，將直接影響兩隊的晉級命運，輸方最終可能面臨墊底出局命運。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃卡達VS加拿大的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：卡達VS加拿大比賽時間：2026年6月19日上午06：00比賽地點：加拿大哥倫比亞體育館高位逼搶與邊路衝擊：在主教練傑西·馬希（Jesse Marsch）體系下，加拿大主打極具侵略性的高節奏球風。首戰因傷缺陣的拜仁慕尼黑球星阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）預計將在本場復出，他與比利亞雷阿爾的布坎南（Tajon Buchanan）將在兩翼發動恐怖的縱向衝擊。鋒線多樣性：首戰替補建功的拉林（Cyle Larin）展現極佳禁區身體對抗性，而剛加盟尤文圖斯的當家前鋒喬納森·大衛（Jonathan David）則具備頂級的穿插與終結能力。主場地利：比賽於溫哥華BC Place體育場進行，加拿大將坐擁近5萬名主場球迷狂熱支持。戰術紀律與心理韌性：在西班牙名帥洛佩特吉（Julen Lopetegui）執教下，卡達展現出極高戰術紀律。首戰面對瑞士，他們在落後情況下血戰至傷停補時，最終靠著頑強的逼搶造成對方烏龍球逼平對手，極大地提振士氣。核心防守與快發：門將阿布·納達（Mahmoud Abu Nada）首戰奉獻多次神勇撲救，是球隊不可或缺的防線鐵壁。進攻端則極度依賴隊史傳奇阿克拉姆·阿菲夫（Akram Afif）的個人創造力與反擊出球。陣容侷限：卡達陣容幾乎全數來自本土聯賽（如阿爾薩德、阿爾杜海勒），在面對全歐洲五大聯賽班底的加拿大時，身體對抗與高壓下的出球節奏將面臨嚴峻考驗。加拿大與卡達在國際A級賽事中僅有過1次交手紀錄，於2022年9月23日的友誼賽，當時加拿大2：0贏球。不論是國際大賽或是友誼賽，雙方的交鋒樣本極少，這也讓本次在世界盃最高殿堂的碰頭增添更多不可預測性。加拿大目前主要受到傷病困擾的是後防線，不過進攻端兵源充足：阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）｜出戰成疑（腿後肌受傷）：因腿後肌傷勢錯過了首輪對陣波士尼亞的比賽。目前雖然已接近復原並參與隨隊訓練，但主教練馬希為了保險起見，可能不會冒險讓他踢滿全場，大概率由里奇·拉里亞（Richie Laryea）繼續頂替左後衛，戴維斯則在替補席待命。莫伊斯·邦比托（Moïse Bombito）｜出戰成疑（脛骨問題）：目前仍在持續與脛骨傷勢對抗，本場比賽預計也將缺席。卡達則為全員健康，陣容齊整。無新增傷兵：卡達目前沒有任何球員進入世界盃傷兵名單，這給了主教練洛佩特吉（Julen Lopetegui）非常完整的排兵布陣空間。加拿大本場最關鍵的調整在於鋒線，首輪替補建功的隊史射手王拉林（Cyle Larin）預計將重回先發，與喬納森·大衛搭檔：門將：麥斯美·克雷普（Maxime Crépeau）後衛：里奇·拉里亞（Richie Laryea）、德里克·科內留斯（Derek Cornelius）、盧克·德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、阿里斯泰爾·約翰斯頓（Alistair Johnston）中場：泰瓊·布坎南（Tajon Buchanan）、斯蒂芬·尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）、伊斯梅爾·科內（Ismaël Koné）、阿里·艾哈邁德（Ali Ahmed）前鋒：喬納森·大衛（Jonathan David）、塞爾·拉林（Cyle Larin）卡達預計會沿用首戰的主力框架，繼續由亞洲盃 MVP 阿克拉姆·阿菲夫引領反擊線：門將：馬哈茂德·阿布納達（Mahmud Abunada）後衛：霍曼·艾哈邁德（Homam Ahmed）、佩德羅·米格爾（Pedro Miguel）、布阿萊姆·胡赫（Boualem Khoukhi）、阿尤布·阿爾歐伊（Ayoub Al-Oui）中場：賈塞姆·加巴（Jassem Gaber）、蓋伊·塞迪奈薩·萊（Gueye Seydinaissa Laye）、阿西姆·馬迪博（Assim Madibo）或 艾哈邁德·法希（Ahmed Fathy）前鋒：阿克拉姆·阿菲夫（Akram Afif）、尤瑟夫·阿卜杜里薩格（Yusuf Abdurisag）、艾德米爾森·儒尼奧爾（Edmilson Junior）從整體身價、球員個人能力到主場優勢來看，加拿大是更被看好的一方（獨贏賠率約 3/10）。卡達的策略預計會非常明確：擺出低位防守姿態，試圖頂住加拿大開賽前 30 分鐘的瘋狂進攻。考量到兩隊近期國際賽皆呈現低比分的趨勢（加拿大近 11 場有 10 場總進球小於 3 球），本場比賽預計會是一場激烈的遭遇戰。如果加拿大能儘早敲開大門，有望在主場以 2:0 穩穩帶走勝利；若卡達能將 0:0 的僵局拖入下半場，比賽懸念將大增。阿布納達（Mahmoud Abunada） - 效力球會：阿爾雷揚（Al Rayyan）巴爾沙姆（Meshaal Barsham） - 效力球會：阿爾薩德（Al Sadd）薩卡里亞（Salah Zakaria） - 效力球會：阿爾杜海勒（Al Duhail）胡赫（Boualem Khoukhi） - 效力球會：阿爾薩德（Al Sadd）羅羅 / 佩德羅·米格爾（Pedro Miguel） - 效力球會：阿爾薩德（Al Sadd）門德斯（Lucas Mendes） - 效力球會：阿爾瓦克拉（Al Wakrah）胡笙（Hashmi Hussein） - 效力球會：阿爾阿拉伯（Al Arabi）阿拉維（Ayoub Alawi） - 效力球會：阿爾加拉法（Al Gharafa）拉耶（Issa Laaye） - 效力球會：阿爾阿拉伯（Al Arabi）布拉克（Sultan Al-Brake） - 效力球會：阿爾杜海勒（Al Duhail）阿爾阿敏（Homam Al-Amin / Homam Ahmed） - 效力球會：萊昂文體（Cultural Leonesa，西班牙）加伯（Jassem Jaber） - 效力球會：阿爾阿拉伯（Al Arabi）法塔希（Ahmed Fathy） - 效力球會：阿爾阿拉伯（Al Arabi）哈特姆（Abdulaziz Hatem） - 效力球會：阿爾雷揚（Al Rayyan）布迪亞夫（Karim Boudiaf） - 效力球會：阿爾杜海勒（Al Duhail）馬迪博（Assim Madibo） - 效力球會：阿爾瓦克拉（Al Wakrah）馬奈（Mohammed Al-Manai / Mohammed Manaai） - 效力球會：阿爾沙馬爾（Al Shamal）穆罕默德（Tahseen Mohammed / Tahsin Jamshid） - 效力球會：阿爾杜海勒（Al Duhail）阿菲夫（Akram Afif） - 效力球會：阿爾薩德（Al Sadd）阿里（Almoez Ali） - 效力球會：阿爾杜海勒（Al Duhail）海多斯（Hassan Al-Haydos，隊長） - 效力球會：阿爾薩德（Al Sadd）蒙塔里（Mohammed Muntari） - 效力球會：阿爾加拉法（Al Gharafa）儒尼奧爾（Edmilson Junior） - 效力球會：阿爾杜海勒（Al Duhail）阿卜杜里薩格（Youssef Abdelrisaq / Yusuf Abdurisag） - 效力球會：阿爾瓦克拉（Al Wakrah）阿拉爾丁（Ahmed Alaa / Ahmed Alaaeldin） - 效力球會：阿爾雷揚（Al Rayyan）詹希（Ahmed Al-Janahi） - 效力球會：阿爾加拉法（Al Gharafa）麥斯美·克雷普（Maxime Crépeau） - 奧蘭多城（Orlando City SC）戴恩·聖克萊爾（Dayne St. Clair） - 國際邁阿密（Inter Miami CF）歐文·古德曼（Owen Goodman） - 巴恩斯利（Barnsley F.C.，自水晶宮租借）阿方索·戴維斯（Alphonso Davies，隊長） - 拜仁慕尼黑（FC Bayern Munich）里奇·拉里亞（Richie Laryea） - 多倫多FC（Toronto FC）阿里斯泰爾·約翰斯頓（Alistair Johnston） - 凱爾特人（Celtic F.C.）德里克·科內留斯（Derek Cornelius） - 馬賽（Olympique de Marseille）莫伊斯·邦比托（Moïse Bombito） - 尼斯（OGC Nice）盧克·德富熱羅勒（Luc de Fougerolles） - 富勒姆（Fulham FC）喬爾·沃特曼（Joel Waterman） - 芝加哥火焰（Chicago Fire FC）阿爾菲·瓊斯（Alfie Jones） - 米德爾斯堡（Middlesbrough F.C.）尼科·西古爾（Niko Sigur） - 哈伊杜克（HNK Hajduk Split）斯蒂芬·尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio，副隊長） - 波爾圖（FC Porto）伊斯梅爾·科內（Ismaël Koné） - 馬賽（Olympique de Marseille）喬納森·奧索里奧（Jonathan Osorio） - 多倫多FC（Toronto FC）泰瓊·布坎南（Tajon Buchanan） - 比利亞雷阿爾（Villarreal CF）雅各布·沙費爾伯格（Jacob Shaffelburg） - 洛杉磯FC（Los Angeles FC）連恩·米勒（Liam Millar） - 赫爾城（Hull City A.F.C.）馬修·肖瓦尼耶（Mathieu Choinière） - 蘇黎世草蜢（Grasshopper Club Zurich）納坦·薩利巴（Nathan Saliba） - 安德萊赫特（R.S.C. Anderlecht）阿里·艾哈邁德（Ali Ahmed） - 諾維奇城（Norwich City F.C.）傑登·尼爾森（Jayden Nelson） - 奧斯汀FC（Austin FC）喬納森·大衛（Jonathan David） - 尤文圖斯（Juventus FC）塞爾·拉林（Cyle Larin） - 飛燕諾（Feyenoord）塔尼·奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi） - 比利亞雷阿爾（Villarreal CF）普羅米斯·大衛（Promise David） - 皇家聖基萊斯聯（Royale Union Saint-Gilloise）