我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（18）日表示，日菲啟動專屬經濟區（EEZ）劃界談判，應依國際法處理，不影響第三方的權益，而中國不是該區域的「沿岸國家」，沒有權在這區域做出任何主張，卻以海警執法名義騷擾，已造成區域的不安，也凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯；他強調，台灣會依法全力捍衛主權、守護海域安全，也將確保往來國際船隻安全通行，不受到非法騷擾威脅。賴清德上午與外國媒體茶敘，媒體詢問，日本和菲律賓近日宣布將對劃設EEZ一事進行談判，總統對此立場為何？以及中國海警和海事當局近期開始增加在相關海域活動，總統會採取何種具體措施？對此，賴清德回應，所有國際間的權益爭端，都應依照國際法及相關國際規範處理，大家一起遵守以規則為基礎的國際秩序，就像日本與菲律賓之間，針對專屬經濟海域的重疊處理，或是過去台灣跟日本、台灣跟菲律賓經濟海域的漁權問題的處理，一切也都是依照《國際海洋法公約》及相關的規定來辦理，而依照《維也納條約法公約》的規定，日本跟菲律賓之間這樣的劃界協商，不能也不會對第三方的權益造成影響。賴清德提到，台灣分別與日本、菲律賓簽署有漁業協定，台日、台菲就漁權等都有既定的溝通聯繫管道，海巡署等相關單位也依照相關協定，作為一個主權國家，同時也是區域負責任的一員，會依照國際規範和台日、台菲雙邊的協定，確保國家的權益、漁民的權益，不會受到影響。賴清德說，截至目前為止，本案對我國以及日菲等周邊國家來說，唯一、也是最大的風險和威脅，是闖入我國和日本、菲律賓經濟海域中，假稱執法，但實質目的是為了擴張的中國。他說，依照國際公約的規定，中國不是這個區域的「沿岸國家」，沒有權利在這區域做出任何主張，最近以來這些海警等灰色地帶的騷擾，已經造成區域的不安，也凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯。賴清德說，我國基於聯合國海洋法公約「專屬經濟海域」相關規範所賦予的各項主權權利，會全力捍衛主權、守護海域安全，也將確保往來國際船隻安全通行，不受到非法騷擾威脅；賴清德呼籲，國際社會正視中國此次非法行動對區域和平穩定所造成嚴重、立即的危害，並採取共同行動來嚇阻這種違法行為。