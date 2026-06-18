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▲張耀勛在33歲的年紀於《鐵拳教育》飾演14歲「觸法少年」；同年的金均河則飾演死刑犯高中生；「大韓高中」的金到建與李燦勇也都將迎來33歲。左起：張耀勛、金均河、金到建、李燦勇。（圖／翻攝自Netflix、IG@netflixkr）

▲常岀演成熟角色的李泰煥（左），這次竟罕見減齡演高中生；「汽車科老大」劉泰珠（中）也與他同年已31歲；李宇濟（右）雖然常演學生，但其實他也31歲。（圖／翻攝自Netflix、IG@netflixkr）

韓劇《鐵拳教育》在Netflix上線後，獲得大量好評，主角、配角都跟著知名度上升。不過有網友發現，許多在劇中飾演國中生、高中生的演員們，竟都已經超過30歲，超凍齡模樣讓外界都超驚訝。其中，飾演最大反派趙圭哲的李奉俊竟已經30歲，比賀營飾演的班導師崔佳尹實際年紀只差了2歲。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理這幾位超凍齡演員，其中最高齡竟是飾演33歲「觸法少年」閔智雄的張耀勛！《鐵拳教育》中最大反派，就是飾演殺死男主角羅華振（金武烈 飾）未婚妻崔佳尹的「辰原高中」學生趙圭哲。他在劇中與班導師看起來真的跟師生一樣，不管是外貌還是整體氣質，都超像高中生，但其實他是1995年出生，今年即將邁入31歲。而飾演導師的賀營竟是1993年出生，與趙圭哲僅差2歲，讓大家都忍不住驚訝李奉俊的超強童顏。而劇中最高齡學生，竟是飾演14歲「觸法少年」閔智雄的張耀勛，在《鐵拳教育》岀演「玄進中學」裡胡作非為國中生的張耀勛，竟然是1993年出生，今年已滿33歲；而因殺死霸凌自己加害者，而入獄成為死刑犯的金秀謙（金均河 飾）則與他同年，兩人都以精湛演技，完美詮釋了學生角色中帶點青澀、無辜又有勇無謀的模樣。在第1集中，飾演在「大韓高中」首個接受金武烈鐵拳教育的霸凌加害人金光修（金到建 飾），其實也是1993出生，但他在劇中飾演到處打人的囂張高中生，卻一點都看不出年紀，站在26歲的劉俊亨（李昇規 飾）也毫無違和。而完美演出受害學生的無助的金庚閔（李燦勇 飾），竟也跟他同年，將迎來33歲。「九雲高中」的高三老大張權赫（李泰煥 飾）則是韓劇熟面孔，出道開始就常常演出比自己年紀大的角色，不料這次1995年出生、已31歲的他，竟然難得減齡演高中生。而劇中飾演他學弟的「汽車科老大」趙仁範（劉泰珠 飾），則與他同年，兩人完美演出高中生的囂張與無懼，以及認知到錯誤後，害怕反省的模樣。第9集在「辰原高中」被稱為「Wifi」的張成九（李宇濟 飾），常常岀演學生角色，讓大家都誤以為他年紀很小，其實他是1994年出生、跟其他演員比起來是哥哥輩，超童顏的演出再度讓眾人驚嘆。