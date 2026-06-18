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美國總統川普（Donald Trump）日前透露，考慮與總統賴清德通話，討論高達140億美元的對台軍售案，對於是否擔心川普不批准軍購？賴清德今（18）日表示，就目前所掌握的訊息，美國對台灣的政策是沒有改變，美國國務卿盧比歐到國會作證，也特別強調這一批軍購案，仍然在審議當中，並不是停止。賴清德上午與國際媒體茶敘，對於美國對台軍售進展，賴清德表示，相關軍售案都在進行中，可以確定的是，美國對台灣的安全承諾沒有改變，雙方對於強化安全、加速強化台灣自我防衛能力的目標是一致的。賴清德說，對外軍購是管道之一，台灣推動國防自主也是另外一條管道，關鍵在於，台灣強化自身防衛能力的方向不能轉向，腳步也不可以放緩，會持續跟美國政府保持密切聯繫，希望軍購可以盡快通過。賴清德進一步說，對美軍購不單單是武器的獲得，而是向國際社會傳達一個重要的戰略訊息，就是台灣願意守護自己國家的安全，同時也願意跟國際社會集體防禦、責任分攤，來發揮嚇阻的效果，以達到區域的和平穩定。至於是否同意把140億美元對台軍售案拆分成小筆軍售案先行批准，以及是否擔心川普不批准？賴清德則說，就目前所掌握的訊息，美國對台灣的政策是沒有改變，美國國務卿盧比歐到國會作證，也特別強調這一批軍購案，仍然在審議當中，並不是停止。賴清德表示，川普第一任期就曾經軍售給台灣共180億美元的武器，強化台灣的國防力量，不久前也通過110億美元的軍售，換言之，川普對台灣的軍售基本上都滿足了台灣的需求，因此對後續軍售項目會寄予厚望，相信只要美國政府經過詳細的審查之後，應該可望通過。