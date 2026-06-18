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▲2026年世界盃首輪爆出多場冷門，其中傳統強權西班牙竟以0比0遭到世足菜鳥維德角逼平；而由C羅領軍的葡萄牙同樣陷入苦戰，以1比1與民主剛果握手言和。（圖／路透／達志影像）

▲本屆世界盃擴軍至48支球隊，許多「小國球隊」靠著引進歐洲青訓體系與歸化球員展現了強大的競爭力，四支首度參賽的新軍全數在首輪締造了隊史進球或奪分的歷史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃擴軍至48隊後，首輪24場小組賽全數落幕，這屆史上最大規模的足球盛宴一開局就話題滿滿，從梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）等頂級巨星接連寫下紀錄，到亞洲球隊一度開高走低、9隊首戰全數進球，再到維德角、庫拉索、民主剛果等小國球隊製造冷門，首輪賽事不只狂轟75球，也提前宣告本屆世界盃的競爭格局比過往更加難以預測。首輪賽事中，奪冠熱門球隊的表現呈現出巨大的反差。衛冕軍阿根廷靠著38歲梅西的「帽子戲法」以3：0輕取阿爾及利亞；法國隊在姆巴佩（Kylian Mbappé）梅開二度的帶領下3：1擊退塞內加爾；英格蘭則以4：2痛宰克羅埃西亞；而德國「日耳曼戰車」更是展現恐怖火力，以7：1無情碾壓庫拉索。而在這幾場大勝中，巨星們紛紛締造神蹟。梅西迎來個人在世界盃決賽圈的首次帽子戲法，將生涯世足總進球數推高至16球，正式追平德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）並列歷史進球王。姆巴佩總進球數來到14球，超越傳奇方丹（Just Fontaine）；英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也以10球並肩李納克（Gary Lineker），成為隊史世足射手王。首度站上世足舞台的挪威超巨哈蘭德（Erling Haaland）同樣以「梅開二度加製造烏龍」驚豔全場。不過，幾家歡樂幾家愁。奪冠大熱門葡萄牙狀態極度低迷，C羅（Cristiano Ronaldo）先發打滿全場卻各項關鍵數據掛零，全隊僅1次射正，最終遭睽違52年重返世界盃的民主剛果1：1逼平。更慘的還有西班牙，意外以0：0遭維德角逼平；荷蘭則被日本2：2絕平。此外，比利時1：1戰平埃及，巴西與摩洛哥同樣以1：1握手言和，強隊翻車的戲碼不斷上演。本屆賽事亞足聯（AFC）共有9支球隊參賽，整體表現開高走低。在伊拉克以1：4不敵挪威前，亞洲球隊一度繳出2勝4平的不敗佳績，南韓與澳洲分別力挫捷克與土耳其；卡達、日本、沙烏地阿拉伯及伊朗也順利逼平對手。儘管隨後約旦與烏茲別克皆以1：3落敗，但這9支亞洲球隊在首輪「全數取得進球」，場面上亮點十足。值得一提的是，本屆的4支世界盃菜鳥新軍：約旦、烏茲別克（獨立後）、庫拉索與維德角，雖然合計僅繳出1平3負的成績，但全都達成了歷史性的突破。約旦、烏茲別克與庫拉索皆收穫了隊史在決賽圈的首顆進球；而維德角則靠著老門將沃齊尼亞（Vozinha）的神勇撲救，逼平強權西班牙，風光奪下隊史世足第一分。本屆由三國聯合舉辦的世界盃，地主球隊在首輪集體爆發，合計斬獲2勝1平的不敗戰績。墨西哥在揭幕戰2：0擊敗南非；美國隊則以4：1大破南美勁旅巴拉圭，創下自1930年以來在世足賽場上的最大比分勝利。加拿大即使在核心戴維斯（Alphonso Davies）缺陣下，仍以1：1戰平波赫，奪得隊史世足首分。首輪賽事也讓人看見了「小國足球」的希望。諸如維德角、庫拉索、民主剛果等小透明球隊能製造驚喜，並非單靠運氣。面對本土足球資源的貧瘠，他們借力歐洲成熟的青訓體系與歸化政策來選材育才，這種模式成功為他們補齊了人才短板，讓足球跨越了人口與面積的先天鴻溝，讓本屆世界盃的觀賞性與懸念徹底爆表。