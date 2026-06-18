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▲ 高市議員林智鴻（右）與鳳山在地里長聯名擴大推出平安御守，限量700份將免費送給取午時水的民眾。（圖／記者郭凱杰攝,2026.06.18)

▲ 高雄市議員林智鴻今天攜手赤山文衡殿，以及鳳山區在地里長，共推限量700份「平安添財」御守，並舉行過爐祈福儀式。（圖／記者郭凱杰攝,2026.06.18)

端午佳節前夕，高雄市議員林智鴻今（18）日攜手赤山文衡殿，以及鳳山區在地里長，共推限量700份「平安添財」御守，並舉行過爐祈福儀式，且於19日端午節當天，將御守分送前往300年歷史「赤山龍目井」取用「午時水」的民眾。林智鴻也希望結合赤山在地信仰、文化與社區營造，搭配名特產「赤山粿」，成就端午特色活動，未來進一步打造專屬於赤山，發揚在鳳山的無形文化資產。自2018年首度參選至今，林智鴻每年都會在端午節協助赤山鄉親取用「午時水」，而去年林智鴻更與赤山文衡殿、鳳山區文山里長黃惠玲首度推出御守，被民眾「光速搶光」，今年不只再度增量推出，文英里長鄭鴻章、文德里長謝智華也聯名共襄盛舉。文衡殿董事長楊世忠指出，御守已經經過過爐祈福及神明加持，若明天再搭配一年一度、相傳能趨吉避凶的午時水，在「神助攻」下，盼所有信眾都能在丙午馬年的下半場一舉成功、一路長紅。「御守代表的是祝福，更是和鄉親的承諾！」林智鴻強調，過去他關心古蹟保存和遺址歷史再現，但如赤山龍目井「午時水」這種具有300年歷史，也長期獲鄉親積極參與的節慶盛事，深具認列「無形文化資產」潛力，應不只透過民間協力，更應評估納入相關範疇並予積極鼓勵。林智鴻說，他過去極力爭取的「八德滯洪池」年底即將完工，可望徹底改善長期困擾赤山的淹水問題「完成宜居升級」，未來他會繼續爭取發揚在地慶典，讓赤山繼續成為有歷史底蘊「文化生根」的模範社區；他也邀請鄉親於19日午時，也就是中午11時前來取用午時水，並索取限量御守「平安添財！」