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端午節到來，MAMAMOO成員頌樂（Solar）去年在台灣工作期間體驗道地粽文化的片段也再度受到關注。當時她登上韓國YouTuber有璟的節目，不僅試吃北部粽、南部粽與鹼粽冰，更公開表示最喜歡南部粽，品嚐甜辣醬搭配粽子的吃法後，也忍不住用中文直呼：「好吃」。去年因推出中文歌曲而經常往返台灣的頌樂，受邀出演YouTuber有璟的節目體驗台灣端午節文化。節目中特別準備北部粽和南部粽，並介紹兩者不同的製作方式與特色。頌樂聽完解說後表示，兩種粽子光是外觀看起來就有明顯差異，因此十分期待實際品嚐。首先登場的北部粽就讓頌樂留下不錯印象。她品嚐後形容味道有點像韓國的醬油拌飯，當吃到裡面的蛋黃時更露出驚喜表情，對於第一次接觸台灣粽文化的她來說，是相當新鮮的體驗。接著試吃南部粽時，主持人建議搭配醬油與花生粉一起享用。頌樂表示，南部粽的口感比北部粽更加柔軟，也更有黏性。主持人再推薦加入甜辣醬後，她立刻被神仙搭配征服，還用中文開心表示：「好吃！我喜歡這個」，展現對甜辣醬吃法的喜愛。除了鹹粽之外，由於知道頌樂平時喜歡芒果冰，節目也特地準備鹼粽冰讓她品嚐。黑糖剉冰搭配鹼粽的組合讓她感到十分新奇，並表示韓國雖然沒有這類食物，但有雪花冰文化，因此感覺有些相似。而最後被問到三種品項中最喜歡哪一種時，頌樂思考片刻後給出答案，毫不猶豫選擇南部粽，在場的工作人員們也大讚她「很懂吃」。