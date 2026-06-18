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美國聯準會（Fed）利率決策按兵不動，台灣中央銀行今（18）日下午也召開今（2026）年第2季理監事會議，會後宣布政策利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%，也連續9季利率不動，而房市管控措施維持不變。另外，在新興科技應用商機持續拓展，將續帶動台灣出口穩健擴張，並挹注民間投資動能，民間消費可望持續成長，央行也上修今年台灣經濟成長率預測值，從7.28%提高至9.45%，也略上修今年台灣消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率預測值分別為1.91%、1.90%，國際地緣政治風險及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量國內通膨展望尚屬溫和，以及預期國內經濟成長動能穩健；為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及中東衝突效應對國內物價與經濟可能的影響，央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展，因此，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。不過，央行強調，未來將持續關注中東局勢發展、主要經濟體貨幣政策動向、AI產業鏈發展、美國經貿政策變化，以及極端氣候等不確定因素對國內經濟金融之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展法定職責。至於房市管控部分，央行表示，自今年3月適度調整全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限以來，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率持續增加，都更危老重建貸款占建築貸款比率亦趨升，但民眾看漲房價預期心理仍緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩。全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由2024年6月底的高點37.6%，續降至今年5月底的35.2%；此期間，不動產貸款餘額仍持續增加，而其他放款（即總放款扣除不動產貸款）餘額增幅則大於不動產貸款餘額增幅，其中，與股市活動相關之信用明顯擴張。央行強調，採取選擇性信用管制措施，係為防範銀行信用資源過度集中不動產市場，並期引導信用資源流向生產事業實質活動所需之資金，未來央行仍將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向生產事業實質活動狀況。此外，央行也將留意房地產相關政策對房市的可能影響，滾動檢討信用管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。