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▲朴敘允（如圖）在訪問中透露，秦基周拍攝時因為太入戲，在手上寫「忍」字把手掌給磨破皮了。（圖／翻攝自Threads）

Netflix韓劇《鐵拳教育》中，飾演教權保護局督察「任含琳」的秦基周，被男主角羅華振（金武烈 飾）告知要忍住殺意，若是有想殺人的心情時，就在手心上寫下三次「忍」字，這樣就不會想殺人了。在第三集中，她為了不殺掉霸凌老師的學生韓芮梨（朴敘允 飾），超用力的在手上寫了三次「忍」，沒想到拍攝時秦基周因為太入戲，竟然把掌心給磨破皮了，且自己都沒有發現。在《鐵拳教育》中，韓芮梨是一名擁有60萬粉絲的高中生網紅，某次上課時，數學老師鄭老師在課堂中沒收她的手機，讓她因此懷恨在心。之後，韓芮梨將老師的影片惡剪後上傳網路。當班主任得知真相後，勸說她公開檔案還原事實，沒想到她不但拒絕，甚至反過來捏造自己遭老師性騷擾的說法，最終將鄭老師逼上絕路。事件爆發後，教權保護局展開調查，韓芮梨的謊言逐漸被揭穿，從備受追捧的網紅淪為眾矢之的。失去理智的她憤而前往鄭老師家中，企圖持刀報復，不斷揮舞菜刀攻擊，關鍵時刻任含琳趕到現場，她一邊在掌心寫下「忍」字提醒自己保持冷靜，一邊克制內心怒火，最終成功徒手制伏韓芮梨，阻止悲劇進一步發生，事件落幕後，韓芮梨受到制裁，昭演女子高中的案件正式畫下句點。朴敘允近日在採訪中提到，自己和秦基周有著激烈的對打戲碼，秦基周必須徒手抓住她手中的刀阻止行為，雖然現場使用的是道具刀，理論上不會造成傷害，但拍攝結束後秦基周的手竟然流血了。當下朴敘允十分疑惑，心想明明是假刀，怎麼還會受傷，後來才得知，傷口根本不是拍戲造成，原來是秦基周為了呈現快要失控卻又強行克制的狀態，在拍攝前不停用手指在掌心寫下「忍」字提醒自己，沒想到太過投入沒控制好力道，竟硬生生把手掌磨破皮流血，就連她本人都沒有察覺。幕後故事曝光後，讓觀眾感受到秦基周對表演的認真態度，她在《鐵拳教育》中飾演的任含琳，角色看似瘋癲、有事就尖叫罵髒話，內心其實累積大量壓力與憤怒，為了完整詮釋角色，秦基周將這份「隱忍」帶到鏡頭之外，因此成功塑造出讓觀眾印象深刻的角色。