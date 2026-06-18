我是廣告 請繼續往下閱讀

谷立言恩怨分明：禮遇韓國瑜、冷落鄭麗文

國民黨主席鄭麗文訪美行程落幕，但她卻深陷「降格接待」風波，美方僅派出「科室」層級官員會晤，待遇比其他政治人物降了3階。雖然鄭麗文昨（17）日在記者會上宣稱，交流成果超出預期，但卻又不願公開更多細節，引發政壇熱議。對此，資深媒體人周玉蔻吐槽，鄭麗文被恩怨分明的「小科長」谷立言打臉，正是因為國民黨副主席蕭旭岑過往的一句話。周玉蔻表示，鄭麗文欽點的蕭旭岑，在訪問中國歸來後接受廣播節目專訪，談起美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言，語氣裡帶著一種難以掩飾的輕蔑。蕭旭岑提到，自己在中國見到的是宋濤、王滬寧，一個是「部長級」，一個是「正國級」，回到台灣卻要面對一個「只比科長大一點、搞不好連司長都不是」的人整天提出要求，讓他覺得很奇怪。「這句話，在華府碰壁的結果揭曉之後，現在聽起來，只剩下一種滋味，叫做『打臉』。」周玉蔻直言，谷立言是一個恩怨分明的人，立法院長韓國瑜推了軍購案一把，他記下了，於是韓國瑜「應邀」訪美，規格拉高、AIT全力配合，該見的層級必然一個都不少。反觀鄭麗文這趟訪美行程，周玉蔻續指，谷立言什麼都沒說，只是選擇不替她鋪路，結果是，5百多個參眾議員，最後只有9個願意見她。谷立言不需要開記者會，不需要說任何一句批評的話，只需要對韓國瑜那邊全力配合、對鄭麗文這邊什麼都不做，「華府的門，就會自己把一切說清楚」。周玉蔻認為，谷立言的恩怨分明，已經不只是一個外交官的個人風格，而是美國國家外交性格最清晰的人格化體現。她談到，蕭旭岑當時從中國回來，拿宋濤、王滬寧的位階來羞辱這個「小科長」，說的時候大概覺得很痛快，他或許沒有想到，正是在那個當下，已把國民黨這邊對美國的態度，連同鄭麗文整趟訪美之行的結局，一起提前寫好了。