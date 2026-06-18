央行總裁楊金龍日前一句「就到這裡」，引發各界對房市管制的諸多聯想。今（18）日央行理監事會議決策正式出爐，決議利率連續第九季凍漲，信用管制也維持現狀。台灣房屋專家指出，政策維持現狀代表「沒有壞消息就是好消息」，但也同步公開下半年牽動房貸利率走勢的「2大變數」，並點名特定房型將接棒成為未來的交易主力。
🟡 信用管制維持現狀！房市趨向軟著陸緩回溫
針對央行維持現狀的決策，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近兩年國銀的不動產放款集中度，已從超過 37% 的高水位收斂至約 35%，重回 2020 年水準，顯見已落實央行政策目標。
由於當前股市大熱、游資充沛，為防熱錢轉入房市，央行對信用管制謹守「緊抓輕放」原則。張旭嵐分析，因第一季已針對換屋族鬆綁，短期內不宜加速放寬；如今政策不變，近兩年嚴格管制的衝擊可望進一步淡化，預期市場將朝「軟著陸、緩回溫」的方向發展。
🟡 專家公開兩大變數！通膨與熱錢流向成關鍵
即使房市暫時回穩，張旭嵐也進一步公開下半年房市發展的「兩大觀察重點」，分別是「熱錢流向」與「通膨高低」。
目前我國通膨率已超過 2% 警戒線，若後續未能回落，下半年央行升息的可能性將會提高。張旭嵐示警，當前國內房貸利率水平已來到近 17 年來新高，若下半年再度升息，恐加深民眾的購屋負擔，減損市場復甦力道，因此通膨走勢將成為牽動下半年房市的重要變數。
🟡 新青安與政策助攻！30坪婚育宅成交易主力
雖然央行理監事會議決議凍漲，但政策面仍有實質利多助攻。台灣房屋資深經理陳定中表示，第一季微幅拉高自然人第二屋貸款成數，加上討論中的「新青安 2.0」方案有機會提高婚育家庭申貸上限，將帶動新一波買氣。
陳定中指出，在政策誘因下，坪數約 30 至 35 坪、總價落在 2000 萬元以內的「婚育宅」，不僅適合青年家庭小換大，對新婚育兒族也具備極佳空間彈性，後勢相當看好，將成為接下來房市除了低總價小宅之外的另一個交易主力產品。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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針對央行維持現狀的決策，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近兩年國銀的不動產放款集中度，已從超過 37% 的高水位收斂至約 35%，重回 2020 年水準，顯見已落實央行政策目標。
由於當前股市大熱、游資充沛，為防熱錢轉入房市，央行對信用管制謹守「緊抓輕放」原則。張旭嵐分析，因第一季已針對換屋族鬆綁，短期內不宜加速放寬；如今政策不變，近兩年嚴格管制的衝擊可望進一步淡化，預期市場將朝「軟著陸、緩回溫」的方向發展。
即使房市暫時回穩，張旭嵐也進一步公開下半年房市發展的「兩大觀察重點」，分別是「熱錢流向」與「通膨高低」。
目前我國通膨率已超過 2% 警戒線，若後續未能回落，下半年央行升息的可能性將會提高。張旭嵐示警，當前國內房貸利率水平已來到近 17 年來新高，若下半年再度升息，恐加深民眾的購屋負擔，減損市場復甦力道，因此通膨走勢將成為牽動下半年房市的重要變數。
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雖然央行理監事會議決議凍漲，但政策面仍有實質利多助攻。台灣房屋資深經理陳定中表示，第一季微幅拉高自然人第二屋貸款成數，加上討論中的「新青安 2.0」方案有機會提高婚育家庭申貸上限，將帶動新一波買氣。
陳定中指出，在政策誘因下，坪數約 30 至 35 坪、總價落在 2000 萬元以內的「婚育宅」，不僅適合青年家庭小換大，對新婚育兒族也具備極佳空間彈性，後勢相當看好，將成為接下來房市除了低總價小宅之外的另一個交易主力產品。
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