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中央銀行今（18）日召開第2季理監事會議，除利率續凍，房市管制也未調整，央行總裁楊金龍在會後也說明，主要是「國內房價修正有限，民眾購屋負擔仍重」，自疫情至今，主要經濟體累計房價漲幅仍以台灣最大，我國房價所得比亦居高，即便銀行貸款集中度續降，但主要其他放款跑到股市，不是原先期望流向實質生產的製造業，還有新青安2.0即將推出，因此，這些都還要再觀察。央行自今年3月適度調整全國自然人第2戶購屋貸款成數上限以來，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款的比率持續增加，都更危老重建貸款占建築貸款的比率亦趨升，不過，楊金龍表示，民眾看漲房價預期心理仍緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩，不動產貸款集中度也由2024年6月底高點37.6%，續降至今年5月底的35.2%。雖然如此，楊金龍也提到，「國內房價修正有限，民眾購屋負擔仍重」，即便不動產貸款集中度走勢有下跌，不動產貸款餘額仍持續增加，其他放款（即總放款扣除不動產貸款）餘額增幅則大於不動產貸款餘額增幅，其中與股市活動相關的信用明顯擴張，也就是說，資金都流到股市，個人理財周轉金增加很多，不是轉到央行原先預期流向實質生產的製造業，這必須去注意它。楊金龍強調，未來央行仍將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向生產事業實質活動狀況；此外，留意房地產相關政策對房市的可能影響，滾動檢討信用管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。至於台股熱絡，衍生出「四貸同堂」等貸款問題，楊金龍說，主管機關是金管會，央行也會關注貨幣信用狀況，他不知金管會是否啟動金檢，央行目前是密切關注，在2種情況下央行才會採取動作，一種外資大幅撤資，外匯市場匯率大貶，引發像過去亞洲金融風暴，還有一種就是房地產，像日本房市泡沫及美國次貸風暴。不過，楊金龍認為，股市熱絡與過去不同，過去是經濟非常不好，股市才大跌，但現在股市熱絡是大家對AI科技業感興趣，科技業也確實賺錢，表示經濟很好，央行也上修今年台灣經濟成長率，有基本面支撐，當然股市信用擴張過度也要注意。