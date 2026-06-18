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▲2026年世界盃A組第2輪次6月19日開踢，韓國交手地主墨西哥。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/19韓國VS墨西哥基本資訊

📍2026世界盃A組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 墨西哥 1－0－0 2（0）、+2 3 2 韓國 1－0－0 2（1）、+1 3 3 捷克 0－0－1 1（2）、-1 0 4 非洲 0－0－1 0（2）、-2 0

📍韓國VS墨西哥戰力分析

▲2026世界盃，A組小組賽，韓國在首戰對陣捷克的硬仗中，由中場大將黃仁範（Hwang In-beom）在比賽第68分鐘以一記精彩的挑球破門，成功扳平比分。（圖／美聯社／達志影像）

📍韓國VS墨西哥傷兵名單與預計先發

⚽韓國預計先發（3-4-2-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 金承奎 Kim Seung-Gyu 後衛 李韓汎 Lee Han-Beom 後衛 金敏在 Kim Min-Jae 後衛 李其赫 Lee Ki-Hyeok 後衛 薛英佑 Seol Young-Woo 中場 李泰錫 Lee Tae-Seok 中場 白勝浩 Paik Seung-Ho 中場 黃仁範 Hwang In-Beom 中場 李剛仁 Lee Kang-In 前鋒 李在城 Lee Jae-Sung 前鋒 孫興慜 Son Heung-Min

⚽墨西哥預計先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 蘭赫爾 Raul Rangel 後衛 雷耶斯 Israel Reyes 後衛 加亞多 Jesús Gallardo 後衛 巴斯克斯 Johan Vásquez 中場 阿爾瓦雷斯 Edson Álvarez 中場 里拉 Erik Lira 中場 菲達爾戈 Álvaro Fidalgo 中場 莫拉 Gilberto Mora 前鋒 阿爾瓦拉多 Roberto Alvarado 前鋒 基尼奧內斯 Julián Quiñones 前鋒 希梅內斯 Raúl Jiménez

📍韓國VS墨西哥近期戰績

▲2026世界盃A組，墨西哥交手韓國，主力中後衛蒙特斯（Cesar Montes）因在對陣南非的比賽末段領到紅牌，將遭到禁賽。（圖／美聯社／達志影像）

📍2026世界盃韓國國家隊球員名單

📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單

📍2026世界盃A組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月12日（五） 凌晨03：00 摩西哥2：0南非 阿茲特克體育場／墨西哥城 6月12日（五） 早上10：00 韓國2：1捷克 亞克朗球場／瓜達拉哈拉 第2輪 6月19日（五） 凌晨00：00 捷克vs南非 賓士體育場／亞特蘭大 6月19日（五） 早上09：00 墨西哥vs韓國 亞克朗球場／瓜達拉哈拉 第3輪 6月25日（四） 早上09：30 捷克vs摩西歌 阿茲特克體育場／墨西哥城 6月25日（四） 早上09：30 南非vs韓國 BBVA體育場／蒙特雷

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月19日A組第2輪次開踢，韓國交手墨西哥，賽前雙方都已經奪下1勝、3積分，今日正面交鋒，賽果將決定進擊的走向。韓國雖然在練習日遭遇無人機事件，但總教練洪明甫迅速淡化了此事，認為這只是小小的干擾；墨西哥蒙特斯（Cesar Montes）因紅牌無法上陣，是否成為比賽關鍵點，相當值得關注。：韓國 vs 墨西哥（世界盃A組小組賽）：2026年6月19日上午9點（台灣時間）：亞克朗球場（墨西哥）：特耶拉（Gustavo Tejera，烏拉圭）南韓隊在進入第2個比賽日之際，陣容齊整且信心十足。中場球員裴峻浩與金太炫皆已回歸完整團隊訓練，隨時準備上場。總教練洪明甫很可能會沿用首戰逆轉擊敗捷克時的先發陣容。隊長孫興慜將坐鎮鋒線核心，而首戰表現極佳的黃仁範則負責掌控中場節奏。儘管球隊在封閉訓練營期間遭遇了一點意外插曲，一架無人機被發現出現在訓練場上空，隨後被墨西哥軍方制伏，但總教練洪明甫迅速淡化了此事，認為這只是小小的干擾。韓國已經做好準備，去迎接亞克朗球場內墨西哥地主球迷的震撼威壓。若能在這場比賽奪勝，將讓他們在爭奪A組榜首及晉級下一輪的路上處於極佳位置。墨西哥在迎來這場關鍵大戰前，正面臨巨大的防線考驗。主力中後衛蒙特斯（Cesar Montes）因在對陣南非的比賽末段領到紅牌，本場將遭到禁賽。總教練阿吉雷（Javier Aguirre）勢必得重組後防線，很可能會將隊長阿爾瓦雷斯（Edson Alvarez）的位置後撤至中後衛。不過也有好消息，邊鋒基尼奧內斯（Julian Quinones）已從輕傷中康復，預計將重返先發邊路。此外，外界對17歲的天才中場莫拉（Gilberto Mora）呼聲極高，在上一場替補交出亮眼表現後，球迷紛紛力挺他進入先發名單。阿吉雷本場將繼續倚賴老將前鋒希梅內斯（Raul Jimenez）領銜衝鋒，並由阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）從側翼發動攻勢。墨西哥極度渴望鎖定淘汰賽席位，但他們必須保持專注，因為賽前南韓隊訓練場上空出現的神秘無人機事件，為這場備戰帶來了一些場外的雜音。紅牌禁賽：無傷兵疑慮：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，無緣世界盃）。裴峻浩與金太炫皆已回到球隊訓練，應該能如期出賽。紅牌禁賽：蒙特斯因在對陣南非的比賽末段領到紅牌，本場將遭到禁賽。傷勢疑慮：基尼奧內斯已從輕傷中康復，預計能夠上陣，但若最終未能登場，維加（Alexis Vega）已隨時準備頂替，在邊路展現他的突破技巧。：韓國在首戰中展現了頑強的韌性，在落後的劣勢下以2：1驚險逆轉捷克。儘管在比賽中先失1球，但憑藉黃仁範精彩的扳平球，以及吳賢揆在比賽後段的絕殺進球，成功將3分積分帶走。目前在A組暫居第二的韓國，在最近5場比賽中贏下了3場，帶著強大的氣勢投入這場分組榜首的割喉戰。：墨西哥近況極佳，在開幕戰中以2：0強勢擊敗南非。奎紐內斯與希門尼斯的進球讓阿茲特克體育場的地主球迷為之瘋狂。這場充滿信心的開門紅也讓墨西哥憑藉淨球數優勢暫居A組第一。身為主辦國，主場作戰給予了球隊巨大的精神凝聚力，他們正尋求拿下小組賽2連勝。▪️守門員：趙賢祐（Jo Hyun-Woo）、金承奎 (Kim Seung-Gyu）、宋範根 (Song Bum-Keun）▪️後衛：金敏在 (Kim Min-Jae）、曹侑珉 (Jo Yu-Min）、李韓汎 (Lee Han-Beom）、金太炫 (Kim Tae-Hyun）、朴津涉 (Park Jin-Seop）、李期赫 (Lee Ki-Hyeok）、李泰錫 (Lee Tae-Seok）、薛英佑 (Seol Young-Woo）、卡斯特羅普 (Jens Castrop）、金紋奐 (Kim Moon-Hwan）▪️中場：楊賢俊 (Yang Hyun-Jun）、白勝浩 (Paik Seung-Ho）、黃仁範 (Hwang In-Beom）、金鎮圭 (Kim Jin-Kyu）、裴峻浩 (Bae Jun-Ho）、嚴智星 (Um Ji-Sung）、黃喜燦 (Hwang Hee-Chan）、李東炅 (Lee Dong-Gyeong）、李在城 (Lee Jae-Sung）、李剛仁 (Lee Kang-In）▪️前鋒：吳賢揆 (Oh Hyun-Kyu）、孫興慜 (Son Heung-Min）、曹圭成 (Cho Kyu-Sung）▪️門將：蘭赫爾（Raul Rangel）、阿塞維多（Carlos Acevedo）、奧喬亞（Guillermo Ochoa）▪️後衛：雷耶斯（Israel Reyes）、加亞多（Jesús Gallardo）、桑切斯（Jorge Sánchez）、蒙特斯（César Montes）、巴斯克斯（Johan Vásquez）、查維斯（Mateo Chávez）▪️中場：里拉（Erik Lira）、羅莫（Luis Romo）、巴爾加斯（Obed Vargas）、古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）、皮內達（Orbelín Pineda）、阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）、莫拉（Gilberto Mora）、烏爾塔（César Huerta）、菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）、查維斯（Luis Chávez）▪️前鋒：阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、維加（Alexis Vega）、基尼奧內斯（Julián Quiñones）、希門尼斯（Santiago Gimenez）、馬丁內斯（Guillermo Martínez）、岡薩雷斯（Armando González）、希梅內斯（Raúl Jiménez）