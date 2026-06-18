2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月19日A組第2輪次開踢，韓國交手墨西哥，賽前雙方都已經奪下1勝、3積分，今日正面交鋒，賽果將決定進擊的走向。韓國雖然在練習日遭遇無人機事件，但總教練洪明甫迅速淡化了此事，認為這只是小小的干擾；墨西哥蒙特斯（Cesar Montes）因紅牌無法上陣，是否成為比賽關鍵點，相當值得關注。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場A組韓國VS墨西哥的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/19 韓國VS墨西哥基本資訊
📍2026世界盃A組戰績表
📍韓國VS墨西哥戰力戰力分析
📍韓國VS墨西哥預計先發名單與傷兵名單
📍韓國VS墨西哥近期戰績
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
📍2026世界盃A組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/19韓國VS墨西哥基本資訊
📍比賽對戰：韓國 vs 墨西哥（世界盃A組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月19日上午9點（台灣時間）
📍比賽地點：亞克朗球場（墨西哥）
📍主裁判：特耶拉（Gustavo Tejera，烏拉圭）
📍2026世界盃A組戰績表
📍韓國VS墨西哥戰力分析
韓國：南韓隊在進入第2個比賽日之際，陣容齊整且信心十足。中場球員裴峻浩與金太炫皆已回歸完整團隊訓練，隨時準備上場。
總教練洪明甫很可能會沿用首戰逆轉擊敗捷克時的先發陣容。隊長孫興慜將坐鎮鋒線核心，而首戰表現極佳的黃仁範則負責掌控中場節奏。儘管球隊在封閉訓練營期間遭遇了一點意外插曲，一架無人機被發現出現在訓練場上空，隨後被墨西哥軍方制伏，但總教練洪明甫迅速淡化了此事，認為這只是小小的干擾。
韓國已經做好準備，去迎接亞克朗球場內墨西哥地主球迷的震撼威壓。若能在這場比賽奪勝，將讓他們在爭奪A組榜首及晉級下一輪的路上處於極佳位置。
墨西哥：墨西哥在迎來這場關鍵大戰前，正面臨巨大的防線考驗。主力中後衛蒙特斯（Cesar Montes）因在對陣南非的比賽末段領到紅牌，本場將遭到禁賽。
總教練阿吉雷（Javier Aguirre）勢必得重組後防線，很可能會將隊長阿爾瓦雷斯（Edson Alvarez）的位置後撤至中後衛。
不過也有好消息，邊鋒基尼奧內斯（Julian Quinones）已從輕傷中康復，預計將重返先發邊路。此外，外界對17歲的天才中場莫拉（Gilberto Mora）呼聲極高，在上一場替補交出亮眼表現後，球迷紛紛力挺他進入先發名單。
阿吉雷本場將繼續倚賴老將前鋒希梅內斯（Raul Jimenez）領銜衝鋒，並由阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）從側翼發動攻勢。墨西哥極度渴望鎖定淘汰賽席位，但他們必須保持專注，因為賽前南韓隊訓練場上空出現的神秘無人機事件，為這場備戰帶來了一些場外的雜音。
📍韓國VS墨西哥傷兵名單與預計先發
韓國傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷兵疑慮：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，無緣世界盃）。裴峻浩與金太炫皆已回到球隊訓練，應該能如期出賽。
墨西哥傷兵名單：
紅牌禁賽：蒙特斯因在對陣南非的比賽末段領到紅牌，本場將遭到禁賽。
傷勢疑慮：基尼奧內斯已從輕傷中康復，預計能夠上陣，但若最終未能登場，維加（Alexis Vega）已隨時準備頂替，在邊路展現他的突破技巧。
預計先發陣容
⚽韓國預計先發（3-4-2-1）：
⚽墨西哥預計先發（4-3-3）：
📍韓國VS墨西哥近期戰績
韓國：韓國在首戰中展現了頑強的韌性，在落後的劣勢下以2：1驚險逆轉捷克。儘管在比賽中先失1球，但憑藉黃仁範精彩的扳平球，以及吳賢揆在比賽後段的絕殺進球，成功將3分積分帶走。目前在A組暫居第二的韓國，在最近5場比賽中贏下了3場，帶著強大的氣勢投入這場分組榜首的割喉戰。
墨西哥：墨西哥近況極佳，在開幕戰中以2：0強勢擊敗南非。奎紐內斯與希門尼斯的進球讓阿茲特克體育場的地主球迷為之瘋狂。這場充滿信心的開門紅也讓墨西哥憑藉淨球數優勢暫居A組第一。身為主辦國，主場作戰給予了球隊巨大的精神凝聚力，他們正尋求拿下小組賽2連勝。
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
▪️守門員：趙賢祐（Jo Hyun-Woo）、金承奎 (Kim Seung-Gyu）、宋範根 (Song Bum-Keun）
▪️後衛：金敏在 (Kim Min-Jae）、曹侑珉 (Jo Yu-Min）、李韓汎 (Lee Han-Beom）、金太炫 (Kim Tae-Hyun）、朴津涉 (Park Jin-Seop）、李期赫 (Lee Ki-Hyeok）、李泰錫 (Lee Tae-Seok）、薛英佑 (Seol Young-Woo）、卡斯特羅普 (Jens Castrop）、金紋奐 (Kim Moon-Hwan）
▪️中場：楊賢俊 (Yang Hyun-Jun）、白勝浩 (Paik Seung-Ho）、黃仁範 (Hwang In-Beom）、金鎮圭 (Kim Jin-Kyu）、裴峻浩 (Bae Jun-Ho）、嚴智星 (Um Ji-Sung）、黃喜燦 (Hwang Hee-Chan）、李東炅 (Lee Dong-Gyeong）、李在城 (Lee Jae-Sung）、李剛仁 (Lee Kang-In）
▪️前鋒：吳賢揆 (Oh Hyun-Kyu）、孫興慜 (Son Heung-Min）、曹圭成 (Cho Kyu-Sung）
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
▪️門將：蘭赫爾（Raul Rangel）、阿塞維多（Carlos Acevedo）、奧喬亞（Guillermo Ochoa）
▪️後衛：雷耶斯（Israel Reyes）、加亞多（Jesús Gallardo）、桑切斯（Jorge Sánchez）、蒙特斯（César Montes）、巴斯克斯（Johan Vásquez）、查維斯（Mateo Chávez）
▪️中場：里拉（Erik Lira）、羅莫（Luis Romo）、巴爾加斯（Obed Vargas）、古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）、皮內達（Orbelín Pineda）、阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）、莫拉（Gilberto Mora）、烏爾塔（César Huerta）、菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）、查維斯（Luis Chávez）
▪️前鋒：阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、維加（Alexis Vega）、基尼奧內斯（Julián Quiñones）、希門尼斯（Santiago Gimenez）、馬丁內斯（Guillermo Martínez）、岡薩雷斯（Armando González）、希梅內斯（Raúl Jiménez）
📍2026世界盃A組賽程表
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📍2026世界盃6/19 韓國VS墨西哥基本資訊
📍2026世界盃A組戰績表
📍韓國VS墨西哥戰力戰力分析
📍韓國VS墨西哥預計先發名單與傷兵名單
📍韓國VS墨西哥近期戰績
📍2026世界盃韓國國家隊球員名單
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
📍2026世界盃A組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：韓國 vs 墨西哥（世界盃A組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月19日上午9點（台灣時間）
📍比賽地點：亞克朗球場（墨西哥）
📍主裁判：特耶拉（Gustavo Tejera，烏拉圭）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|墨西哥
|1－0－0
|2（0）、+2
|3
|2
|韓國
|1－0－0
|2（1）、+1
|3
|3
|捷克
|0－0－1
|1（2）、-1
|0
|4
|非洲
|0－0－1
|0（2）、-2
|0
韓國：南韓隊在進入第2個比賽日之際，陣容齊整且信心十足。中場球員裴峻浩與金太炫皆已回歸完整團隊訓練，隨時準備上場。
總教練洪明甫很可能會沿用首戰逆轉擊敗捷克時的先發陣容。隊長孫興慜將坐鎮鋒線核心，而首戰表現極佳的黃仁範則負責掌控中場節奏。儘管球隊在封閉訓練營期間遭遇了一點意外插曲，一架無人機被發現出現在訓練場上空，隨後被墨西哥軍方制伏，但總教練洪明甫迅速淡化了此事，認為這只是小小的干擾。
韓國已經做好準備，去迎接亞克朗球場內墨西哥地主球迷的震撼威壓。若能在這場比賽奪勝，將讓他們在爭奪A組榜首及晉級下一輪的路上處於極佳位置。
墨西哥：墨西哥在迎來這場關鍵大戰前，正面臨巨大的防線考驗。主力中後衛蒙特斯（Cesar Montes）因在對陣南非的比賽末段領到紅牌，本場將遭到禁賽。
總教練阿吉雷（Javier Aguirre）勢必得重組後防線，很可能會將隊長阿爾瓦雷斯（Edson Alvarez）的位置後撤至中後衛。
不過也有好消息，邊鋒基尼奧內斯（Julian Quinones）已從輕傷中康復，預計將重返先發邊路。此外，外界對17歲的天才中場莫拉（Gilberto Mora）呼聲極高，在上一場替補交出亮眼表現後，球迷紛紛力挺他進入先發名單。
阿吉雷本場將繼續倚賴老將前鋒希梅內斯（Raul Jimenez）領銜衝鋒，並由阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）從側翼發動攻勢。墨西哥極度渴望鎖定淘汰賽席位，但他們必須保持專注，因為賽前南韓隊訓練場上空出現的神秘無人機事件，為這場備戰帶來了一些場外的雜音。
韓國傷兵名單：
紅牌禁賽：無
傷兵疑慮：曹侑珉（足底筋膜部分撕裂，無緣世界盃）。裴峻浩與金太炫皆已回到球隊訓練，應該能如期出賽。
墨西哥傷兵名單：
紅牌禁賽：蒙特斯因在對陣南非的比賽末段領到紅牌，本場將遭到禁賽。
傷勢疑慮：基尼奧內斯已從輕傷中康復，預計能夠上陣，但若最終未能登場，維加（Alexis Vega）已隨時準備頂替，在邊路展現他的突破技巧。
預計先發陣容
⚽韓國預計先發（3-4-2-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|金承奎
|Kim Seung-Gyu
|後衛
|李韓汎
|Lee Han-Beom
|後衛
|金敏在
|Kim Min-Jae
|後衛
|李其赫
|Lee Ki-Hyeok
|後衛
|薛英佑
|Seol Young-Woo
|中場
|李泰錫
|Lee Tae-Seok
|中場
|白勝浩
|Paik Seung-Ho
|中場
|黃仁範
|Hwang In-Beom
|中場
|李剛仁
|Lee Kang-In
|前鋒
|李在城
|Lee Jae-Sung
|前鋒
|孫興慜
|Son Heung-Min
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|蘭赫爾
|Raul Rangel
|後衛
|雷耶斯
|Israel Reyes
|後衛
|加亞多
|Jesús Gallardo
|後衛
|巴斯克斯
|Johan Vásquez
|中場
|阿爾瓦雷斯
|Edson Álvarez
|中場
|里拉
|Erik Lira
|中場
|菲達爾戈
|Álvaro Fidalgo
|中場
|莫拉
|Gilberto Mora
|前鋒
|阿爾瓦拉多
|Roberto Alvarado
|前鋒
|基尼奧內斯
|Julián Quiñones
|前鋒
|希梅內斯
|Raúl Jiménez
韓國：韓國在首戰中展現了頑強的韌性，在落後的劣勢下以2：1驚險逆轉捷克。儘管在比賽中先失1球，但憑藉黃仁範精彩的扳平球，以及吳賢揆在比賽後段的絕殺進球，成功將3分積分帶走。目前在A組暫居第二的韓國，在最近5場比賽中贏下了3場，帶著強大的氣勢投入這場分組榜首的割喉戰。
墨西哥：墨西哥近況極佳，在開幕戰中以2：0強勢擊敗南非。奎紐內斯與希門尼斯的進球讓阿茲特克體育場的地主球迷為之瘋狂。這場充滿信心的開門紅也讓墨西哥憑藉淨球數優勢暫居A組第一。身為主辦國，主場作戰給予了球隊巨大的精神凝聚力，他們正尋求拿下小組賽2連勝。
▪️守門員：趙賢祐（Jo Hyun-Woo）、金承奎 (Kim Seung-Gyu）、宋範根 (Song Bum-Keun）
▪️後衛：金敏在 (Kim Min-Jae）、曹侑珉 (Jo Yu-Min）、李韓汎 (Lee Han-Beom）、金太炫 (Kim Tae-Hyun）、朴津涉 (Park Jin-Seop）、李期赫 (Lee Ki-Hyeok）、李泰錫 (Lee Tae-Seok）、薛英佑 (Seol Young-Woo）、卡斯特羅普 (Jens Castrop）、金紋奐 (Kim Moon-Hwan）
▪️中場：楊賢俊 (Yang Hyun-Jun）、白勝浩 (Paik Seung-Ho）、黃仁範 (Hwang In-Beom）、金鎮圭 (Kim Jin-Kyu）、裴峻浩 (Bae Jun-Ho）、嚴智星 (Um Ji-Sung）、黃喜燦 (Hwang Hee-Chan）、李東炅 (Lee Dong-Gyeong）、李在城 (Lee Jae-Sung）、李剛仁 (Lee Kang-In）
▪️前鋒：吳賢揆 (Oh Hyun-Kyu）、孫興慜 (Son Heung-Min）、曹圭成 (Cho Kyu-Sung）
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
▪️門將：蘭赫爾（Raul Rangel）、阿塞維多（Carlos Acevedo）、奧喬亞（Guillermo Ochoa）
▪️後衛：雷耶斯（Israel Reyes）、加亞多（Jesús Gallardo）、桑切斯（Jorge Sánchez）、蒙特斯（César Montes）、巴斯克斯（Johan Vásquez）、查維斯（Mateo Chávez）
▪️中場：里拉（Erik Lira）、羅莫（Luis Romo）、巴爾加斯（Obed Vargas）、古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）、皮內達（Orbelín Pineda）、阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）、莫拉（Gilberto Mora）、烏爾塔（César Huerta）、菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）、查維斯（Luis Chávez）
▪️前鋒：阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、維加（Alexis Vega）、基尼奧內斯（Julián Quiñones）、希門尼斯（Santiago Gimenez）、馬丁內斯（Guillermo Martínez）、岡薩雷斯（Armando González）、希梅內斯（Raúl Jiménez）
📍2026世界盃A組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月12日（五）
|凌晨03：00
|摩西哥2：0南非
|阿茲特克體育場／墨西哥城
|6月12日（五）
|早上10：00
|韓國2：1捷克
|亞克朗球場／瓜達拉哈拉
|第2輪
|6月19日（五）
|凌晨00：00
|捷克vs南非
|賓士體育場／亞特蘭大
|6月19日（五）
|早上09：00
|墨西哥vs韓國
|亞克朗球場／瓜達拉哈拉
|第3輪
|6月25日（四）
|早上09：30
|捷克vs摩西歌
|阿茲特克體育場／墨西哥城
|6月25日（四）
|早上09：30
|南非vs韓國
|BBVA體育場／蒙特雷
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
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