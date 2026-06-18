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近日中國杭州一位網友透露，點了一份燒賣當早餐，不料食用過程中發現燒賣底部竟有大量血跡，嚇得他趕緊報警。市場監管部門調查後發現，是店員在過程中切傷手指，導致血滴落進食盒中而不自知。該位誤食血燒賣的網友已到醫院檢查並服用傳染病阻斷藥自保，之後雙方已達成和解，但這起離奇意外依舊讓中國網友議論紛紛。綜合中國媒體報導，6月13日杭州一位民眾以22.8元人民幣的價錢在外賣平台點了份早餐，吃到一半時，赫然發現燒賣底部竟有大量血跡，讓他嚇得報警，並趕忙跑去醫院檢查，同時服用了傳染病阻斷藥。調查後店家承認，該血跡是店員製作過程切傷手指造成，店員第一時間拿不出傳染病檢查證明，但之後店家出示員工身體檢測報告與健康證，已與誤食血燒賣的消費者達成和解。不過，外賣食物竟被人血污染，這事實在過於驚悚，存在明顯的安全隱患，若是消費者未及時發現，後果恐怕更加嚴重，這也暴露出店家在遵守食品安全的規範上還有很大的提升空間。