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▲《波希米亞人》主要演員穿著劇中新裝、齊聚舞台亮相。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.18）

▲《波希米亞人》主要演員穿著劇中新裝、齊聚舞台亮相。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.18）

高雄春天藝術節自製歌劇自2015《魔笛》、2016《茶花女》、2017《卡門》、2018《波希米亞人》、2022《蝴蝶夫人》、2023《愛情靈藥》、2024《托斯卡》、2025《弄臣》年年深獲好評。今年高雄市交響樂團再推出春藝第九部自製歌劇作品《波希米亞人》，將於6/26及6/28共二場於衛武營歌劇院演出。主辦單位高市府文化局表示，不同於2018版本，此次由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團演出，卡司陣容依據角色特質邀請：現職德國威瑪德意志國家劇院總監團隊發言人尤莉亞·蘭厄德(Julia LANGEDER) 擔綱導演、飾演女主角咪咪是出生於塔什干葉卡捷琳娜·薩溫科娃(Ekaterina SAVINKOVA /俄羅斯聖彼得堡「馬林斯基劇院」特約獨唱家)、男主角魯道夫則是由烏克蘭米哈伊洛·馬拉菲(Mykhailo MALAFII /現為利維夫國家歌劇與芭蕾劇院駐院獨唱家)演出，另外幾位靈魂要角是由國內外聲樂家共同組成。今（18）日召開記者會，邀集目前緊湊彩排中的主要演員穿著本劇新裝、齊聚舞台亮相，並演唱劇目中精彩片段。台積電文教基金會許峻郎執行長表示：「普契尼歌劇《波希米亞人》是全球各歌劇院上演率最高的歌劇之一，劇中詠嘆調〈你那好冷的小手〉、 〈我的名字叫咪咪〉旋律優美、膾炙人口，期待觀眾能夠走進衛武營歌劇院，感受《波希米亞人》藝術家們對於生命的熾熱情感，」。高市府文化局副局長簡美玲於致詞特別一再感謝所有幕前幕後參與的演製團隊和藝文持者，高雄春藝的表演能量歷經十七已綻放成一朵美麗的花蕊。《波希米亞人》（La Bohème）又譯為「藝術家的生涯」，由普契尼作曲、劇作家路基・伊利卡（Luigi Illica）與喬瑟培・賈克薩（Giuseppe Giacosa）根據法國劇作家亨利·繆傑的小說《波希米亞人的生涯》（Scènes de la vie de Bohème）改編為歌劇劇本，全劇共四幕。以整體劇情來說《波希米亞人》就像是普契尼大師的青春祭歌；以朗朗上口的音樂旋律、感人的故事情節賺人熱淚，劇中每個人物性格鮮明、都擁有豐富細膩的熱情，非常傳神地演繹大社會裡底層小人物的命運與生活。整體設計上，今年的波希米亞人舞台設定在巴黎拉丁區，眾主角們居住在一間簡陋的閣樓公寓，傾斜的屋頂勾勒出巴黎老城區的獨特風貌，而為了強調公寓位處城市高樓的概念，建築以宛如「島嶼」般的形式呈現，讓這群年輕藝術家彷彿懸浮於喧囂城市之上，在有限的空間裡追逐夢想、體驗愛情，也共同面對生命的無常。服裝設計則是將故事背景轉移到1960年代歐洲，以衣著描繪青春的自由與現實的殘酷。春藝歌劇《波希米亞人》節目晚鳥優惠中，加入「高雄愛樂之友」可享購票優惠折扣，購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網票，並規劃有文化幣青年專屬優惠。最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。