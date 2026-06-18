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▲卓榮泰出席記者會。（圖／記者朱永強攝，2026.06.18）

▲政委季連成。（圖／記者朱永強攝，2026.06.18）

為了打擊毒品及遏止毒駕，行政院長卓榮泰近來陸續拍板多項修法，並宣布成立「打黑反毒指揮小組」，他今（18）日下午在主持毒品防制會報後召開記者會，說明政府反毒作為，並表示政府將以毒駕零容忍態度嚴厲執法，相關部會將以最快速度完成法制修正，盼朝野黨團早日完成修法程序，完成毒駕聯防機制；他強調，從法制面、公衛面以及執法面，指向整個幫派集團的核心，也強力打擊毒梟集團的心臟地帶，呼籲從學校到社區、家庭，乃至於企業還有地方政府，這是一場全民大作戰，政府絕不放鬆、絕不放棄，為的就是一起保衛國人跟保衛國家的安全。行政院日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共14項因應策略，繼日前通過修法，全面加重毒駕罰責後，依托咪酯類也被提升為一級毒品，製販運最重可處死刑。行政院會上午通過新一波修法，重點包含唾液快篩入法，加重毒駕、拒測行為處罰，建立吸毒者預防性吊照機制等。行政院下午舉行「中央毒防作為說明記者會」，卓榮泰率政務委員陳時中、葉俊顯季連成、林明昕出席。卓榮泰表示，近期發生多起毒駕事件，造成國人、執法人員生命上受到極大威脅，行政院已針對依托咪酯查緝、毒駕的防範，從源頭嚇阻、強化查緝以及重懲毒駕，三大面向提出14項作為。卓榮泰提到，行政院成立的「打黑反毒指揮小組」，由政務委員林明昕、陳時中、季連成共同組成，分別就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務6大緝毒系統，全力遏止不法，務必在最短期間內展現最大能量。卓榮泰說明近期政府作為，在源頭嚇阻上，法務部毒品審議委員會通過將依托咪酯提列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣，最高可以處以死刑；電子菸已成新興毒品依托咪酯的吸食工具，下周院會將修正「菸害防制法」，對持有電子菸者加重處罰，增訂製造、販賣、輸入或供應電子菸刑責，以及持有電子菸將加以沒入。在強化查緝方面，卓榮泰提到，依托咪酯具有半衰期較短的特性，只要拖延檢驗時間，可能由陽轉陰，因此今天院會也通過「毒品危害防制條例」修正草案，增列唾液的採檢，加強執行毒品防治工作；此外，也強化校園毒品防治工作，卓榮泰請教育部依辨識風險、阻斷來源，及即時查處、精準輔導等4個作為，推動校園反毒及防治電子煙的防治措施，保護青少年健康。重懲毒駕方面，行政院也通過相關修法，全面加重罰則，卓榮泰提到，毒駕、毒駕致死傷，刑罰都大幅提高，也增訂沒入車輛規定，而為防治毒駕，一經確認有吸毒者，2年內不得考照；毒駕累犯終身不得考照，不允許危害公共危險的行為人充斥在社會上。卓榮泰說，政府會以毒駕零容忍態度嚴厲執法，請相關部會以最快速度完成法制修正，期盼朝野黨團早日完成修法程序，讓法律、政策、執法面相輔相成，共同完成毒駕聯防機制；卓榮泰強調，三位政委從其專業管轄業務通力合作，就如同會形成三支強而有力的箭，從法制面、公衛面以及執法面，指向整個幫派集團的核心，也強力打擊毒梟集團的心臟地帶，呼籲從學校到社區、家庭，乃至於企業還有地方政府，這是一場全民大作戰，政府絕不放鬆、絕不放棄，為的就是一起保衛國人跟保衛國家的安全。此外，陳時中指出，目前中央對新興毒品的檢驗量能已經超負荷，去年本來規劃2萬1000件，但實際發生2萬3000多件，因此，現在協調6家公立醫院要建立緩衝區，盼能填補8600件的案量，加快發現新興毒品。季連成則說，政府會建立四道防線進行掃毒的工作。第一，境外阻絕，包含駐外官員、海巡、調查局、警政署、國安局，進行情資整合並與國際組織合作，在境外地區也能阻攔；第二道防線，海上跟一般港口的阻攔、查緝；第三，關務署負責國際機場、國際港口，包含郵包、貨櫃都進行嚴格盤查；第四，由各縣市的警察單位、調查站單位、憲兵單位，以及學校組成四個網的查緝攔阻網。季連成提到，攔阻網比較特別的是學校，因為學校沒有警調單位，因此可能會推動「第五級保全」，也就是具備有一定體力、能力的軍警退休人員做防護，讓他們協助學校做查緝、防止毒品，並與警察、調查站跟憲兵組成策略聯防的概念，而學校必須跟警察單位簽訂支援協定，當有情資整合進入後，警察能進入到學校裡查緝，或做相關協助的工作。