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▲專家指出，在央行維持現狀下，下半年房市仍受通膨與熱錢兩大變數牽動，市場大盤將面臨總體檢。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

中央銀行今（18）日召開第二季央行理監事會議，正式決議利率連續第九季凍漲，同時市場屏息以待的「選擇性信用管制」也按兵不動，既不鬆綁也未再加碼。針對央行最新決策，住商不動產與中信房屋等專家，特別為購屋族梳理出下半年房市的「3大重點」，直言雖然大盤仍受打房緊箍咒箝制，但對於想成家的買方而言，針對政策維持現狀，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，由於股市熱錢橫流，央行必須嚴防房市報復性反彈，因此維持緊縮手段。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也直言，市場原本期待換屋族能獲得微調鬆綁，如今預期落空恐加深買賣雙方僵局，研判房市仍將繼續「留校察看」，呈現量縮價盤格局。不過，中信房屋研展室副理莊思敏抱持不同看法，認為這反映央行對房市軟著陸成果的肯定，在投機需求絕跡後，市場已成功回歸自住軌道，最悲觀的時刻其實已經過去。三位專家一致認同，下半年市場仍有不可忽視的「兩大變數」。徐佳馨示警，美國聯準會（Fed）持續釋出鷹派訊息，若下半年國際通膨再起、美方重啟升息，台灣央行亦可能跟進調整，屆時房貸利率與購屋成本再度攀升，恐讓急凍房市雪上加霜。莊思敏則指出，台股受AI浪潮帶動頻創新高，加上新青安 2.0 即將接棒上路，充沛的資金動能與政策效應，都將是央行第三季理監事會議後，評估下一階段政策方向的關鍵指標。展望後市，中信房屋莊思敏預估，隨著信用管制衝擊逐漸被消化，觀望的自住買氣陸續釋出，下半年市場有機會呈現「價穩量增」的溫和回升格局。住商機構賴志昶提醒，房市步入空頭將對建商進行「總體檢」，現金流緊縮的中小型業者可能出現斷鏈危機，產業面臨新一波洗牌。但也因為成屋屋主心態放軟、中古市場議價空間加大，這反而是十年難得一遇的買方盤整期。購屋人若能「廣看屋、勤議價」，下半年極有機會以「甜甜價」入手好宅。