端午節連假快衝，TOMMY HILFIGER在台北101購物中心，打造「夏日航海假期」快閃店，加入官網會員爽玩拍貼機送貼紙，指定消費可免費DIY航海風吊飾手作體驗。CASETiFY今（18）日攜手福岡咖啡NO COFFEE，捷運中山站開幕「CASETiFY酷暑俱樂部」，呼應度假風水果色系波紋手機殼新色，推出2款限定特調，打卡免費兌換「夏日水果冰棒」，填問卷抽獎AirPods Pro 3及波紋耳機殼。
TOMMY HILFIGER夏日航海假期快閃店！台北101拍貼玩手作吊飾
TOMMY HILFIGER今夏推出期間限定「夏日航海假期」快閃店，將度假悠閒海岸風情搬進台北101購物中心，融入帆船設計與航海元素，搭配品牌標誌性的紅、白、藍配色，打造有著簡潔線條的開放式空間，猶如一座愜意自在的海岸涼亭。
承襲品牌運動文化底蘊的Summer 2026系列，有著鮮明色彩渲染的1985 Polo Shirt、郭富城演繹休閒裝束，BLACKPINK成員Jisoo最愛的條紋洋裝與美式學院風格服飾，台灣都買得到。
即日起至6月21日，只要在期間限定「夏日航海假期」快閃店，加入TOMMY HILFIGER官網會員就能爽玩拍貼機、列印照片還送「帆船貼紙」；於B1的TOMMY HILFIGER門市消費滿5000元，還可免費參加DIY「航海風吊飾手作」體驗（名額有限，送完為止，活動詳情依現場公告為準）。
TOMMY HILFIGER「夏日航海假期」快閃店資訊
地址：台北101購物中心1F松智路入口處（台北市信義區信義路五段7號）
時間：6月17日（三）至6月21日（日），依百貨營業時間為準
CASETiFY酷暑俱樂部！打卡免費吃水果冰棒 開喝NO COFFEE特調
CASETiFY全新度假系列，推出雪酪黃、蕃茄紅、藍莓紫三款夏日水果色系波紋手機殼，融入陽光、
沙灘和水果般的繽紛氛圍，搭配柔軟矽膠材質打造的全新花朵造型「可調節果凍矽膠腕帶」、繽紛蘋果外型的「果凍矽膠腕帶」、「Snappy矽膠指環手機支架」與全新「 氣囊手機支架」，帶來熱帶時尚風情。
CASETiFY攜手福岡咖啡NO COFFEE，在中山商圈限時推出期間限定「CASETiFY 酷暑俱樂部」快閃體驗活動，現場展出全系列新款手機殼與電子配件，還設置了夏日海報牆打卡區，邀請大家一秒轉換潮流場景。而NO COFFEE同步推出兩款夏日限定特調，結合洛神花清爽莓果酸感的「赤嶼珈琲」、「椰島拿鐵」則
搭配淡雅香草甜感開喝。
6月18日至6月21日，「CASETiFY 酷暑俱樂部」現場還有專屬夏日冰棒攤車，只要加入CASETiFY台灣LINE官方帳號，發布現場活動照片打卡上傳至Threads，就能免費兌換「夏日水果冰棒」乙份（每日13:00後開放兌換，口味隨機提供，恕不指定；數量有限，送完為止）。加碼在NO COFFEE完成活動問卷，還有機會抽獎獲得AirPods Pro 3、及波紋耳機殼乙組。
「CASETiFY 酷暑俱樂部」快閃店資訊
地址：新光三越南西三館1樓（台北市中山區南京西路15號1樓）
時間：6月18日至6月21日（周日至周四11:00-21:30／周五六11:00-22:00）
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TOMMY HILFIGER今夏推出期間限定「夏日航海假期」快閃店，將度假悠閒海岸風情搬進台北101購物中心，融入帆船設計與航海元素，搭配品牌標誌性的紅、白、藍配色，打造有著簡潔線條的開放式空間，猶如一座愜意自在的海岸涼亭。
TOMMY HILFIGER「夏日航海假期」快閃店資訊
地址：台北101購物中心1F松智路入口處（台北市信義區信義路五段7號）
時間：6月17日（三）至6月21日（日），依百貨營業時間為準
CASETiFY全新度假系列，推出雪酪黃、蕃茄紅、藍莓紫三款夏日水果色系波紋手機殼，融入陽光、
「CASETiFY 酷暑俱樂部」快閃店資訊
地址：新光三越南西三館1樓（台北市中山區南京西路15號1樓）
時間：6月18日至6月21日（周日至周四11:00-21:30／周五六11:00-22:00）