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直擊卡波特尼亞煉油廠：遭連環空襲冒濃煙

攔截555架仍失守！謝列梅捷沃機場緊急疏散 防空大戰戰火蔓延全俄

基輔外長嗆「去問普丁何時結束」 澤倫斯基：這是完全合理的回應

俄軍飛彈反撲基輔！千年歷史修道院遭波及 歐盟多國強烈譴責

俄烏戰爭持續超過4年，雙方近日再度展開大規模跨境攻擊。烏克蘭18日出動數十架長程無人機襲擊俄羅斯首都莫斯科，為2年來最大規模攻擊，不僅再度擊中供應首都燃料的主要煉油廠，也造成住宅及商業設施受損。根據俄羅斯民航局，莫斯科所有主要機場的航班暫時停飛。綜合路透社等外媒報導，據俄羅斯官方說法，莫斯科東南部卡波特尼亞（Kapotnya）地區的煉油廠遭到無人機攻擊。路透社記者目擊現場冒出火光與濃煙。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，防空系統持續攔截來襲無人機，但仍有部分成功突破防線並擊中煉油設施，另有一處購物中心受到輕微損害。俄羅斯國防部聲稱，全國共擊落555架烏克蘭無人機，其中約180架是在莫斯科周邊被攔截。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）則形容，此次襲擊是今年以來針對莫斯科規模最大的攻擊之一。消息人士透露，莫斯科煉油廠本週稍早已遭烏軍無人機襲擊，導致作業中斷，此次再度遇襲，進一步加劇俄羅斯能源基礎設施所承受的壓力。近年來，烏克蘭持續加強長程無人機能力，頻繁鎖定俄羅斯境內能源設施。作為全球第三大產油國及重要石油出口國，俄羅斯近期因多座煉油廠接連遭攻擊，傳出正計畫透過海運進口燃料，以因應國內汽油短缺問題。除煉油廠外，莫斯科州州長表示，當地一棟高層住宅、工業設施及多棟民宅也在攻擊中受損。受安全因素影響，環城高速公路部分路段封閉，莫斯科所有機場一度暫停起降，俄國最繁忙的謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo Airport）甚至進行疏散。俄羅斯其他地區也傳出傷亡。別爾哥羅德州（Belgorod）官員表示，一名男子在車內遭無人機攻擊身亡；南部羅斯托夫州（Rostov）則有商業設施遭襲起火，造成1人死亡。對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文表示，許多莫斯科居民當天早上都在問「到底發生什麼事」，而答案很簡單，「是你們的國家先對我們發動侵略戰爭，多年來不斷殺害我們的人民。現在你們知道發生什麼事了，可以去問普丁打算何時結束這場戰爭。」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，對俄羅斯境內目標的攻擊，是對俄軍持續轟炸烏克蘭城市與社區的「完全合理回應」，也是烏軍打擊支撐俄羅斯戰爭機器設施的重要成果。另一方面，俄羅斯同日也對烏克蘭發動新一輪攻勢。基輔市區傳出多起爆炸聲，烏克蘭大部分地區發布空襲警報。基輔軍事行政首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍以彈道飛彈襲擊首都，呼籲民眾立即前往避難場所。烏克蘭東北部蘇梅州（Sumy）官員則指出，當地一場無人機攻擊造成1人死亡。本週稍早，俄軍大規模空襲基輔時，曾波及擁有逾千年歷史、被視為烏克蘭重要文化與宗教象徵的古老修道院，引發歐洲多國領袖譴責。不過俄方否認攻擊該處。隨著戰事持續延燒，澤倫斯基近期正積極展開外交行動，爭取國際社會對俄羅斯施加更大壓力，推動和談進程。俄方則堅稱烏克蘭正逐漸失利，並要求基輔進一步割讓領土後才願意討論和平方案。不過烏克蘭方面宣稱，自2023年以來首次在前線取得進展，透過中程無人機切斷俄軍補給線，並利用長程無人機將戰火延伸至俄羅斯本土，試圖改變戰場態勢，為未來談判爭取更有利條件。