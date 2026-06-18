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▲表志勳不太會用電子產品，就連拍照也喜歡用底片相機。（圖／翻攝自表志勳IG@pyojihoon_official）

Netflix韓劇《鐵拳教育》開播後迅速登上多國串流排行榜第一名，劇中原創角色奉靳代是一名從韓國科學技術院提前畢業，天生機智又擅長打探情報的事務官，個性天真傻傻、腦袋聰明的他瞬間爆紅獲得許多粉絲，然而飾演此角色的男星表志勳（P.O），其實私底下根本是科技白癡，不僅不太會用手機下載App，還因為擔心被詐騙不知道怎麼用手機轉帳。《鐵拳教育》奉靳代因為太聰明，因此在韓國成績最好的大學只讀兩年就畢業，並且考上公務員，成為了教權保護局的一員，在劇中他發揮科技長處，多次駭入霸凌者的手機幫受害者討公道，還能夠潛入校園中調包考卷，成為了主角群的最大輔助。然而奉靳代在現實中，可是完全相反的存在，飾演他的演員表志勳是一個超級機器白痴，在富裕家庭中長大的他，正常來說應該是要接觸過各種最新高科技商品，但他從小是由奶奶帶大，不僅舉動完全沒有架子，甚至舉動像老爺爺一樣連手機都不會用。再加上奶奶從小告訴表志勳外面很多詐騙，使他到現在還是覺得世界上充斥危險，甚至連手機都不太會用，還被經紀人告狀不會用手機網銀匯款（近幾年學會用ATM），就連叫外送都要翻電話簿、用傳單來點餐；搞笑的是，他也不會用社群軟體，在IG發文對他來說是世上最困難的事，因此他自己的IG簡介上還寫著「不會用SNS，所以由公司管理。」總是笑翻各種粉絲。33歲的表志勳於2011年以Block B成員出道，在團內擔任Rapper，偶像出身的他近年將重心轉往戲劇與綜藝發展，曾演出《德魯納酒店》、《柔美的細胞小將》，本次在《鐵拳教育》中飾演奉靳代，更是讓他人氣再度攀升，也成為網路上現在討論度最高的演員之一。