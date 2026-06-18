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中國非第一次跨足台灣東部海域

中國自然資源部表示，6月16日至18日在「台灣島以東海域」展開海洋環境調查，此舉可能是中國以日本與菲律賓在我國東部海域劃界談判為藉口，趁機擴張其在台灣周邊海域的系列行動之一。綜合中國媒體報導，中國自然資源部東海局「向陽紅22」船，6月16日至18日在「台灣島以東海域」開展海洋環境調查，並稱其此次調查採用多學科同步調查手段，採集了海水環境DNA、鳥類、鯨豚類、海洋化學和水文氣象等數據，為進一步掌握該海域關鍵生境狀況，開展生態系統健康狀況評估奠定了基礎，「也為在該海域開展海洋生物多樣性保護提供了科學依據」。之前中國交通部也曾於6月6日宣布啟動「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，派出超大型海巡船、測量船，宣稱全面履行中國海上行政執法管轄權。當時我國外交部曾嚴正指出，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，「我國絕不接受中國藉機推動在我國東部海域巡航及執法常態化的圖謀」，對於中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑，外交部予以強烈譴責。外交部也強調，作為相關海域權益當事方，將持續透過各種管道向相關國家表達立場，堅定維護我國海洋權益。總統賴清德今日也有談及日菲啟動專屬經濟區劃界談判一事，稱其不能也不會對第三方的權益造成影響，賴清德強調，目前唯一、也是最大的風險和威脅就是中國，批評中國以海警執法名義騷擾，已造成區域的不安，也凸顯中國在西太平洋擴張的企圖日益明顯。