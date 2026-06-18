我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多高雄亞灣店即將於7月3日開幕，這些陪伴會員多年的資深員工也將陸續轉往新據點服務。（圖／截取自台灣好市多臉書）

高雄好市多近期有會員逛賣場時發現，部分員工胸前配戴的名牌與一般常見的白色名牌不同，而是相當醒目的銀色款式。據了解，原來這是專屬於服務滿25年的資深員工榮譽徽章，貼文一出吸引不少網友留言討論，直呼「飯店有金鑰匙，好市多有銀名牌」、「看到25年資歷真的肅然起敬」；有人表示第一次知道這項制度，也有人認為這象徵企業對資深員工的肯定與尊重，相當有意義；更有人說「根本是好市多版的終身成就獎」。好市多在台灣深耕多年，其中高雄中華店更是台灣第一家好市多賣場，自1997年開幕以來陪伴無數會員成長，也因此累積了相當多服務超過25年的資深員工。其中，開店歷史最悠久的高雄中華店擁有「銀色名牌」員工的比例更是堪稱全台之冠。好市多高雄亞灣店即將於7月3日開幕，這些陪伴會員多年的資深員工也將陸續轉往新據點服務，未來將可看到更多配戴銀色名牌的資深員工身影，延續高雄好市多近30年的服務文化與經驗傳承。而針對開幕將帶來的人潮與車流，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，新高雄賣場將於7月3日正式開幕，為配合高雄市政府整體交通疏導規劃，以及鄰近場地同期舉辦的耶和華見證人大會活動，公司已規劃完善的交通動線、人流管理及營運應變措施，期望兼顧賣場開幕與周邊大型活動的順利進行，提供會員安全、便利且舒適的購物體驗。