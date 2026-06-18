威力彩第115000049期今（18）日晚間開獎，由於目前已邁入連續30期槓龜，因此今晚威力彩頭獎飆高上看新台幣10.5億元。威力彩開獎時間在晚間20點30分，台彩將透過直播陸續開出威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩與4星彩獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文為您即時更新6月18日（四）所有開獎號碼，各位彩迷快拿出彩券對獎，看看今晚能不能一舉拿下10.5億！
🟡6月18日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：20時30分起開獎。
今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主
威力彩玩法一次懂！開獎時間、怎麼買、一注多少
威力彩採雙區號碼玩法，民眾投注時需先從第一區01至38號挑選6個號碼，再從第二區01至08號選出1個號碼，組成一組「6+1」的投注內容，每注金額為100元。
威力彩開獎時，第一區將從38個號碼中隨機抽出6個中獎號碼，第二區則另外抽出1個號碼，合計產生7個獎號。若所選號碼與當期開出的6個第一區號碼及1個第二區號碼全部相符，即可抱回頭獎；若第一區6碼全數命中、僅差第二區號碼，則可獲得貳獎。
威力彩每周一、周四晚間定期開獎，開獎直播自晚間8時30分開始。正式開獎前，現場會先由第三方公正人士檢查開獎設備及球號，接著由來賓抽出當天使用的開獎機、球組及開獎順序，整體程序約在晚間8時50分左右結束，當期中獎號碼也會同步對外公布。
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威力彩：20時30分起開獎。
今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主
威力彩採雙區號碼玩法，民眾投注時需先從第一區01至38號挑選6個號碼，再從第二區01至08號選出1個號碼，組成一組「6+1」的投注內容，每注金額為100元。
威力彩開獎時，第一區將從38個號碼中隨機抽出6個中獎號碼，第二區則另外抽出1個號碼，合計產生7個獎號。若所選號碼與當期開出的6個第一區號碼及1個第二區號碼全部相符，即可抱回頭獎；若第一區6碼全數命中、僅差第二區號碼，則可獲得貳獎。
威力彩每周一、周四晚間定期開獎，開獎直播自晚間8時30分開始。正式開獎前，現場會先由第三方公正人士檢查開獎設備及球號，接著由來賓抽出當天使用的開獎機、球組及開獎順序，整體程序約在晚間8時50分左右結束，當期中獎號碼也會同步對外公布。