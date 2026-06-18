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▲莫拉充滿敬意地表示：「李剛仁是一位真正偉大且不可思議的球員。大家都知道他擁有恐怖的天賦，而且最讓人佩服的是，他在自己出戰的每一場比賽中，都向世人證明了這點。」（圖／美聯社／達志影像）

由總教練洪明甫率領的韓國國家隊，將於明（19）日移師墨西哥，正面迎戰東道主墨西哥隊。賽前，被譽為「墨西哥梅西」的17歲超新星莫拉（Gilberto Mora），在受訪時毫不掩飾對韓國中場核心、現效力於巴黎聖日耳曼名將李剛仁的崇拜，直言能與他同場競技是非常特別的經驗。現年僅 17 歲的莫拉，在場上司職攻擊型中場，目前效力於墨超蒂華納俱樂部。他在日前對陣南非的世界盃開幕戰中替補登場，以17歲又240天的稚嫩年紀刷新墨西哥隊史最年輕的世界盃上場紀錄。放眼整個世界盃近百年的歷史長河，莫拉的初登場年齡是史上第六年輕，而排在他前一位的，正是巴西傳奇球王比利（Pelé）。這位未滿16歲就踢上職業聯賽的天才，如今已是全墨西哥寄予厚望的頂尖妖星。由於李剛仁同樣是在年少時期便遠赴歐洲頂級聯賽出道、並在世界大賽嶄露頭角的足壇前輩，媒體賽前也特地詢問莫拉對於被拿來與李剛仁作比較的看法。對此，莫拉充滿敬意地表示：「李剛仁是一位真正偉大且不可思議的球員。大家都知道他擁有恐怖的天賦，而且最讓人佩服的是，他在自己出戰的每一場比賽中，都向世人證明了這點。」莫拉接著說：「雖然我也是在很小的年紀就開啟職業生涯，但明天的比賽我會竭盡全力展現出最好的自己。如果能獲得上場機會，我會非常享受那個當下。」他更強調，能與像李剛仁這樣處於歐洲頂級聯賽的球員正面交鋒，對他而言是非常珍貴且特別的成長養分。除了對李剛仁個人能力讚譽有加，莫拉也對這支太極虎軍團展現了高度敬意。他指出，韓國隊是一支擁有眾多優秀球員的勁旅，特別是中場防線與組織能力極為強悍。「不僅僅是中場，韓國在進攻端和防守端都具備很好的深度。」莫拉最後表示：「但我們是在自己的主場作戰，墨西哥必須打出我們賽前設定與準備好的足球風格，透過一場精彩的比賽，全力把這關鍵的3分積分留在主場。」