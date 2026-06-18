在C羅「沒有」先發上場的比賽中，葡萄牙的場均進球數反而更高（羅納度先發時為1.9球，未先發時則為2.8球）。

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他全場僅有3次射門、0次創造機會，此外2次空中對抗成功，2次推進盤帶、2次推進傳球等數據，都在全隊中排隊倒數第2，地面對抗上，嘗試次數為0、防守數據為0，且僅有1次奪回球權。

葡萄牙國家隊41歲前鋒、當代巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今（18）日對陣剛果比賽中雖然踢滿全場，但表現卻相當不及格，賽後成為眾矢之的，《ESPN》賽後更刊登一則對於C羅帶給球隊負面影響的報導，不僅提到他已經有約5年沒有在運動戰（Open Play）中進球，統計數據更顯示，C羅本場表現有多慘，從數據統計便能窺知一二，幾乎可以說，C羅在場上完全是負作用。《ESPN》也指出：「羅納度3次射門、0次創造機會，表現嚴重熄火。他在身體對抗上已無法保持優勢，在世界盃中，他已經有大約5年的時間沒有在運動戰（Open Play）中取得進球。」然而在此情況下，總教練馬丁內斯（Roberto Martínez）仍以「球隊支援不足」為由力挺C羅。《ESPN》補充道，馬丁內斯正試圖將C羅先發的決定合理化，並聲稱「換下世界最佳前鋒是毫不合理的」。報導最後對此針對性質疑葡萄牙未來的晉級前景，主因就在於馬丁內斯無視數據的看法，看來並未針對現狀準備相應的替代方案，「對於志在爭冠的葡萄牙而言，這很可能會成為前進的絆腳石。」