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新世代顯微超音波影像 可精準取樣、有助辨識可疑病灶

一名78歲的個案因為攝護腺特異抗原（PSA）異常升高而就醫，原先在他院被建議接受侵入性手術以取得診斷，但轉至台大醫院，透過新一代高解析度顯微超音波檢查，2週內確診攝護腺癌後，順利銜接後續治療。醫師指出，整體攝護腺癌診斷率可進一步提升至69.4%，也有助於縮短診斷及治療時間。攝護腺癌為台灣男性常見癌症之一，隨著高齡化社會來臨，患者人數持續增加。早期且精準的診斷是影響治療成效的重要關鍵。有鑑於傳統攝護腺超音波解析度有限，部分病灶不易辨識，加上磁振造影（MRI）雖具良好診斷能力，仍可能面臨檢查等待時間較長及醫療資源限制等問題。台大醫院2025年導入顯微超音波技術以來，截至2026年5月底已累積324位病人接受切片檢查，整體攝護腺癌診斷率達60.7%，具臨床意義攝護腺癌診斷率達47.8%，展現顯微超音波於攝護腺癌精準診斷的重要價值。台大醫院泌尿部主任闕士傑表示，一名78歲個案因PSA異常升高而就醫，原先外院建議其接受侵入性手術以取得診斷，透過新一代高解析度顯微超音波檢查，即時發現高度可疑病灶並完成精準切片，於2週內確診攝護腺癌後順利銜接後續治療。闕士傑說，根據台大醫院分析209位病人的臨床成果顯示，若顯微超音波影像出現可疑病灶，其整體攝護腺癌診斷率可進一步提升至69.4%，具臨床意義攝護腺癌診斷率達59.1%，顯示顯微超音波對於高風險病灶具有優異辨識能力。闕士傑指出，傳統攝護腺超音波的解析度有限，部分病灶也不易辨識，另外MRI則是因等候檢查時間，因此新世代高解析度攝護腺影像技術可協助醫師辨識可疑病灶，精準取樣。闕士傑說，以台大醫院來說，病人可能須等上3到6個月左右。醫師說明，過去抽血發現PSA異常，通常需等待4至6個月才能排到MRI，等待切片又要等上1至3週，病理檢驗又需要1週，有可能7個月後病人才能等到診斷、接續治療。台大醫院泌尿部醫師邱士庭分析，若採顯微超音波檢查、後續切片，確診癌症後再安排MRI，整體診斷僅需1到2個月，即可銜接後續治療。