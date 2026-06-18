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▲國發會主委葉俊顯（圖／記者朱永強攝，2026.06.18）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者朱永強攝，2026.06.18）

2026年瑞士洛桑管理學院（IMD）公布世界競爭力排名，台灣位居第4名創最佳表現。國發會主委葉俊顯今（18）日向國人分享這份好消息，強調這是台灣首度躋身世界前5名；不過，在政府效能評比項目中的財政情勢部分，台灣從去年的第3名滑落到今年第7名，行政院長卓榮泰說，連國際也看到台灣在中央、地方的財政分配不均，政府將全面檢討，呼籲立法院能通過院版的《財政收支劃分法》。行政院下午舉行「中央毒防作為說明記者會」，卓榮泰率政務委員陳時中、葉俊顯季連成、林明昕出席。葉俊顯在記者會上宣布，台灣在洛桑管理學院的全球競爭力排名第4，首度躋身世界前5名；他也分析，主因是經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設四大面向均維持穩定進步，其中，經濟表現由去年第10名大幅提升至第5名，是帶動整體排名上升的關鍵，而政府效能由第8名升至第6名、企業效能維持第4名、基礎建設則維持第10名。卓榮泰表示，台灣在全球70個受評比的經濟體當中名列第四名，是台灣最好的成績，也是第一次進到前5名，比去年前進兩名，更是2000萬以上經濟體當中，連續六年蟬聯第一，這項得來不易的成果，是全國國人、廣大勞工朋友，跟企業夥伴共同經營的。卓榮泰說，評比指出，在地緣政治風險升高及經濟破碎化趨勢加劇情況下，各國競爭力的評比，不再只取決於成本、規模、創新能力，而是要仰賴國家體制的公信力、調適能力以及整體韌性，這也是台灣得到國際肯定原因之一。卓榮泰提到，面對地緣政治變化、全球供應鏈重組，台灣有穩健的體制、完善產業生態系，及企業靈活佈局，能在逆勢中成長，展現出強勁的經濟韌性跟與競爭力，「這份亮麗成績、榮耀，是屬於每一個台灣國人的」。不過，在政府效能中，各項項目幾乎都往上攀升，唯獨「財政情勢」從第三名卻滑落到第七名，卓榮泰說，當國家經濟體這麼發達、資本市場躍居全世界第5，為什麼國家財政情勢會從第3名滑落到第7名？是不是國家的財政法制發生了重大變化？是不是在分配的過程當中，連國際都看到中央地方分配的不均，以及地方沒有達到均衡台灣？這部分要全面來檢討。媒體詢問，在洛桑評比中，台灣財政情勢名次下滑，院長是否呼籲立法院審議院版的《財劃法》修法？對此，卓榮泰回應，他當然願意公開呼籲，但立院看到這樣的情勢，「應該不需要我們再呼籲，應有所警惕」，讓國家財政更趨健全，這是全民期待。卓榮泰提到，行政院版的《財政收支劃分法》一直是他們認為最有利於各縣市，也有利於中央、地方合作，且更有利於國人在各種國家建設跟法定義務上，政府所必要的支出，因此這是一個最完善的財劃法，政府會努力讓它成為真實。