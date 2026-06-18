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中央銀行今 (18) 日召開今（2026）年第2季理監事會議，政策利率連9季維持不變。不過，央行總裁楊金龍在會後記者會上透露，有2理事主張升息，認為現在是調升利率的好時機，主要理由與通膨、景氣太好有關，只是除了這2位之外，其他理事都同意利率維持不變，目前還沒到升息的時候，還要觀察數據，現在貨幣政策基調只是「稍微偏鷹」。由於美國聯準會（Fed）維持利率不變，但釋出「偏鷹」訊息，市場預期美國年底前可能升息。回頭看台灣情況，楊金龍指出，央行將今年國際油價平均值由85美元上修至90美元，在進口物價持續上揚，且服務類通膨轉趨上升下，預估國內消費者物價指數 (CPI) 年增率略上修至1.91%、核心CPI年增率1.9%，接近通膨警戒線2%，但沒超過。不僅如此，國際機構也多半預估，台灣明年CPI仍可望低於2%，因此，央行這次維持利率不變，房市管控也未調整，楊金龍還說，之前媒體都稱他是「Mr. Surprise」（驚奇先生），這次「Mr. Surprise」已經除名了，因為今天沒有Surprise。不過，楊金龍透露，這次央行理監事會也非所有理事都支持利率維持不變，有2位理事認為現在是升息的好時機，理由主要與通膨因素有關，還有就是景氣太好，除了這2位理事外，其餘理事均同意政策利率維持不變，只是也有好幾位理事覺得即便目前數據看起來還好，還是提醒要密切注意通膨壓力。楊金龍說，目前央行貨幣政策基調「稍微偏鷹」，還是會以經濟數據為依據，要看數據，還沒到要升息的時候，9月、12月都會重新檢視通膨預測，並參考國際機構對台灣物價的看法。