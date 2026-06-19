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▲雨琦（左）與舒華（右）針對鹹粽和甜粽進行辯論，讓不少網友笑翻。（圖／翻攝自bilibili）

隨著端午節腳步接近，許多網友開始討論南北粽、甜粽與鹹粽之爭，而韓國人氣女團i-dle成員宋雨琦與葉舒華6年前的一段直播影片也再度被翻出，影片中2人聊到端午節與粽子時，竟因為口味不同展開一場跨國飲食辯論，其中宋雨琦被葉舒華一句「糯米也可以做成鹹的啊」堵得啞口無言，畫面再度翻出，讓粉絲看得哈哈大笑。2020年的直播中，舒華提到粉絲一直叫她吃粽子，讓她瞬間嘴饞直呼：「我想吃粽子耶！」宋雨琦也立刻附和表示自己同樣想吃，2人隨即開始討論韓國到底哪裡買得到粽子。宋雨琦還分享自己曾在韓國買過湯圓的經驗，讓葉舒華驚訝到瞪大眼睛直喊：「有湯圓？！」2人的對話充滿生活感，也讓粉絲看見私下可愛的一面。真正的高潮則出現在討論粽子口味時，當宋雨琦詢問喜歡吃甜粽還是鹹粽後，葉舒華毫不猶豫回答：「鹹的！」沒想到宋雨琦竟是甜粽支持者，還表示自己最喜歡豆沙餡與紅豆口味。葉舒華聽完相當震驚，直呼自己超愛有肉的粽子，完全無法理解甜粽的魅力，雙方瞬間形成兩大陣營。葉舒華表示自己曾吃過甜粽，但始終無法接受，甚至忍不住吐槽：「我不懂為什麼粽子裡面會有甜的。」面對質疑，宋雨琦則立刻反擊：「我也不懂為什麼粽子裡面要放鹹的。」她更進一步表示，自己認為糯米本身就是偏甜的食物，因此搭配豆沙餡才合理，兩人你一句我一句，誰也無法說服誰，形成經典的甜鹹大戰。最有趣的是，當葉舒華進一步反駁「糯米也可以做成鹹的啊」時，宋雨琦一度語塞，隨後忍不住自嘲：「我最近中文怎麼老這樣呢？」讓直播瞬間變成大型翻車現場。這段影片近日再度被翻出後，讓許多網友笑稱根本是「端午節指定影片」，也有人表示無論過了幾年，甜粽派與鹹粽派的戰爭永遠不會有答案。