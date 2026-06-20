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▲德保羅因為他的超高顏值，時常登上世界盃10大帥哥排行榜中。（圖／翻攝自德保羅IG@rodridepaul）

▲德保羅（前）長年跟著梅西（後）從國家隊征戰到職業賽場，被封為「梅西帶刀侍衛」。（圖／翻攝自德保羅IG@rodridepaul）

2026世界盃開打後，不少新球迷開始關注足球賽事，一名女網友近日就在社群發文表示，自己在轉播畫面中看到站在梅西（Lionel Messi）身旁的一名帥哥，瞬間被顏值圈粉，該名網友透露自己平時沒有研究足球，甚至連ChatGPT都無法幫忙辨識，讓她忍不住上網求助：「難不成我要為了他開始看世界盃嗎？」對此，不少球迷紛紛跳出來幫她解惑，透露該名球員正是世界盃10大帥哥常客之一的德保羅（Rodrigo De Paul），甚至有球迷笑說：「主業是保護梅西，副業是踢球？」貼文曝光後，足球迷幾乎秒答，紛紛指出畫面中的帥哥正是阿根廷帥哥國腳德保羅，現年32歲的德保羅司職中場，是阿根廷國家隊奪下2022世界盃的重要功臣之一，目前效力於邁阿密國際足球俱樂部，跟梅西同一隊，不過比起球場表現，他在網路上更常因為與梅西的好感情成為話題人物。在眾多留言中，最常出現的稱號就是「梅西保鑣」，不少球迷笑說，只要場上有人對梅西有動作，第一個衝出來保護他的通常就是德保羅，因此被封為「御前帶刀侍衛」、「梅西守護神」，甚至有網友開玩笑表示：「梅西旁邊只有2個人，一個是德保羅，另一個還是德保羅。」足見2人關係有多緊密。德保羅多年來一直是梅西最信任的國家隊隊友之一，從2022世界盃到近年的國際賽，甚至到梅西職業生涯晚年到美國踢球，2人幾乎形影不離。網路上甚至流傳一句玩笑話：「德保羅主業是踢足球，副業是保護梅西。」還有球迷笑稱他所有戀情都是障眼法，真正摯愛其實是梅西，雖然只是球迷玩梗，但也反映出兩人在球場上的深厚情誼。這則貼文意外引發大量共鳴，不少女性網友坦言當年也是因為德保羅的顏值開始關注足球，還有球迷推薦「小蜘蛛」阿瓦雷茲（Julián Álvarez）、迪巴拉（Paulo Dybala）、恩佐（Enzo Fernández）等阿根廷隊男神，對許多新球迷來說，或許一開始是被顏值吸引，但最後往往都會一起愛上阿根廷足球的魅力。