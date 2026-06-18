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因演出中國連續劇「逐玉」，而受到兩岸粉絲關注的男星張凌赫，日前出席海峽論壇大會時表示，文化的力量能夠拉近兩岸民眾距離，「海峽的距離擋不住同胞走親走近的交流步伐」，國台辦也在隨後的例行記者會上公開給予肯定，對於中國官方近來透過影視明星向台灣喊話的現象，陸委會副主委梁文傑今（18）日在例行記者會上直言，張凌赫事件的操作脈絡相當明顯。張凌赫呼籲更多台灣民眾可以跨越海峽到中國走一走、看一看，同時提及為中華民族偉大復興奮鬥等內容，梁文傑認為，國台辦先是透過媒體刻意炒作張凌赫是否有機會來台發展或交流的話題，在累積一段時間討論熱度後，又安排登上海峽論壇發表演說，整體手法雖然「很靈活、也很聰明」，但「斧鑿痕跡有點深」，外界不難看出背後的政治操作痕跡。梁文傑表示「他們聰明，我們也不是傻瓜」，在中共體制之下，藝人往往難以完全脫離官方安排與政治框架，原本台灣政府是將張凌赫視為單純的演藝人員，但經過國台辦一連串操作與運用後，已讓形象染上政治色彩，不再只是單純藝人身分。他強調，若張凌赫未來有意申請來台參與活動或交流，相關案件仍將依照現行法規及程序進行審查。