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▲生態互動特展「啊！我迷路了！找到安全回家的綠網通道」即日起至7月29日在科工館北館B1F長廊推出。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.18）

▲除了精彩驚險的迷宮體驗，展區出口處亦規劃了延伸解說區與公眾留言牆。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.18）

一場專為親子家庭打造、兼具知性科普與沉浸式趣味的生態互動特展「啊！我迷路了！找到安全回家的綠網通道」即日起至7月29日在科工館北館B1F長廊推出。展覽由科工館與林業保育署屏東分署攜手合作，一起推動生態環境教育。現代都市與交通開發常造成自然棲地破碎化，而「國土生態綠網」正是串聯破碎棲地、為野生動物提供遷移、覓食與繁殖的安全通道。其中，「保安林」作為綠網的關鍵節點，更是物種賴以維生的重要庇護所。為了讓生硬的生態保育概念轉化為大眾易懂的科學知識，特展別出心裁地採用「迷宮」設計來象徵棲地破碎化的現狀 。觀展者在進入迷宮前，可領取專屬任務集章卡，化身「穿山甲、草鴞、凶狠圓軸蟹」等臺灣珍貴的生態主角，親身挑戰並協助牠們通過重重關卡。在探險過程中，大小朋友將面臨野生動物真實遭遇的遊蕩犬危害、毒老鼠風險、路殺、獸鋏、光害等巨幅棲地困境 ；並在迷宮核心的「保安林休息站」，深度體會「保安林」維護土石穩定、提供生物繁衍與覓食的生態價值。值得一提的是，本次特展不僅具備宏觀的國土綠網視野，更緊密連結高雄在地的生態故事。林業保育署屏東分署近期特別深入高雄市內門區，召集在地居民與長輩共同研讀問卷、參與討論與命名活動 。這座守護內門將近二甲子的重要保安林，經由在地居民凝聚共識，已正式共同命名為「羅漢門保安林」。本展覽也特別將這段難能可貴的在地公民參與、社區共好與生態保育成果帶入科工館展區。除了精彩驚險的迷宮體驗，展區出口處亦規劃了延伸解說區與公眾留言牆。此外，為了進一步促進與大眾的互動，主辦單位特別於7月份的每個週六上午與下午，於展場各辦理 1 場免費互動活動 。各場活動皆於當天開始前半小時開放現場報名，名額有限。